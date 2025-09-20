İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov tutuklandı
Savaş karşıtı çıkışlarıyla gündem olan İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, İsrail’in güneyinde düzenlenen bir protestoda tutuklandı. Volkov daha önce Londra’daki Royal Albert Hall’da yaptığı konuşmayla ses getirmişti.
Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen BBC Proms Festivali'nde yaptığı eleştirilerle dünya gündemine oturan İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, Gazze sınırında gerçekleştirilen bir protesto sırasında gözaltına alındı.
İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Volkov'un da aralarında bulunduğu dört protestocu, Gazze Şeridi sınırına yakın Reim bölgesinde savaşa karşı düzenlenen bir gösteride tutuklandı. Göstericilerin "Siyonist terörü durdurun" ve "İsrail'i izole edin" yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.
BBC YAYINI KESMİŞTİ: "DEHŞET VERİCİ"
Volkov, BBC Proms sahnesinde kürsüye çıkarak Gazze'deki insani dramı eleştirmiş, konuşmasında Gazze'deki durumu "korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici" olarak nitelendirmişti.
Şef, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Volkov'un İsrailli rehineler ile siyasi mahkumların durumuna da dikkat çektiği bu konuşma sırasında, BBC'nin yayını kesmesi dünya çapında büyük tepkiye yol açmıştı.
NTV'YE KONUŞTU: "NETANYAHU SAVAŞ İSTİYOR"
Olayın ardından NTV ekibinden Elif Zeynep Özipekçi'ye konuşan Ilan Volkov, hem İsrail'den hem de Türkiye'den inanılmaz destek aldığını belirtmişti.
Volkov, röportajında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsraillileri kurtarmakla veya korumakla ilgilenmediği açıktı... Bu çatışmanın çözümüyle ilgilenmiyor. Savaş ve ölüm istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca Volkov, İsrailli askerlere de çağrıda bulunarak "orduya gitmemelerini, bu vahşete katılmamalarını" istemiş, bunun bir tür grev olduğunu belirtmiş ve bu tutumundan dolayı kariyerinin büyük bir kısmını İsrail dışında geçireceğini düşündüğünü dile getirmişti.
Volkov'un son eylemi ve tutuklanması, İsrail içindeki savaş karşıtı seslerin yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.