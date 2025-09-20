İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov tutuklandı

Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen BBC Proms Festivali'nde yaptığı eleştirilerle dünya gündemine oturan İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, Gazze sınırında gerçekleştirilen bir protesto sırasında gözaltına alındı.



İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Volkov'un da aralarında bulunduğu dört protestocu, Gazze Şeridi sınırına yakın Reim bölgesinde savaşa karşı düzenlenen bir gösteride tutuklandı. Göstericilerin "Siyonist terörü durdurun" ve "İsrail'i izole edin" yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.



BBC YAYINI KESMİŞTİ: "DEHŞET VERİCİ"

Volkov, BBC Proms sahnesinde kürsüye çıkarak Gazze'deki insani dramı eleştirmiş, konuşmasında Gazze'deki durumu "korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici" olarak nitelendirmişti.



Şef, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Volkov'un İsrailli rehineler ile siyasi mahkumların durumuna da dikkat çektiği bu konuşma sırasında, BBC'nin yayını kesmesi dünya çapında büyük tepkiye yol açmıştı.