İsrailli polis İran'la savaşta sığınağı halka kapattı, içeriden kişisel eşyaları çıktı

İsrailli bir polis amirinin halkın kullanımına açık olması gereken bir bomba sığınağının kapısına kilit vurduğu ortaya çıktı. Sığınak İran ile 12 gün boyunca devam eden savaşın bir bölümünde de kapalı kalırken, sığınağın halka açılması emredildi. Kapıları yeniden açılan sığınağın içinden polis amirinin kişisel eşyaları çıktı.



Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İç Cephe Komutanlığı ve İsrail Polisi, İsrail Sınır Polisi Amiri Berik Yitzchak’a Kudüs yakınlarında, eskiden bir Filistin köyü olan “Moshav Zacharia” bölgesindeki mülkünde yer alan sığınağı açma emri verdi.



Polis amirinin bir komşusunun sığınak ile ilgili olarak ilgili makamlarla irtibata geçtiği belirtilen habere göre, İç Cephe Komutanlığı personeli, sığınağın kapıları açıldığında içeride Yitzchak’ın kişisel eşyalarını buldu ve eşyaların burada çıkarılması talimatını verdi.



DOĞRUDAN AİLEYLE MUHATTAP OLMAK İSTEMİŞLER



Olayla ilgili paylaşılan bilgilere göre, polis ve İç Cephe Komutanlığı personeli, Yitzchak’ın evine İran ile savaşın ikinci günü gitti. Polis amirine yakın kaynaklar, Haaretz gazetesine yaptıkları açıklamada, Yitzchak’ın bu esnada konutta olmadığını, Sınır Polisi karargahında bulunduğunu anlattı. Aile üyelerinden sığınakta bulunan kişisel eşyalarının dışarı çıkarılması istendi.



Bir güvenlik kaynağı, polisin İç Cephe Komutanlığı’ndan meseleyi doğrudan aile ile çözmesini istediğini, bunun amacının “üst düzey bir yetkili ile karşı karşıya gelmenin yaratacağı utanç duygusundan kaçınmak olduğunu” aktardı.



Polis şefinin evinin bulunduğu bölgenin “stratejik alanlara yakınlığı” dolayısıyla “risk altında” bir bölge olarak değerlendirildiği, buradaki evlerin onlarca yıl önce inşa edilmiş olmasından dolayı içlerinde “güvenli odaların” bulunmadığı belirtildi. Havadan çekilen görüntüler de polis amirinin mülkünde yer alan sığınağın halkın kullanımı için tasarlandığını ortaya koydu.



ORDU DA “ŞAŞKINLIKLA” KARŞILADI



İç Cephe Komutanlığı her ne kadar bu sığınağı yıllar önce “kullanılmaz” kategorisine almış olsa da üst düzey bir ordu yetkilisi, Haaretz’e yaptığı açıklamada, bunun yine de buranın kriz anında sığınılacak bir yer olarak kullanılamayacağı anlamına gelmediğini kaydetti. Gazete de muhabirlerinin sığınağın halen ayakta ve yıkılmamış olduğunu tespit ettiğini bildirdi.



Konu hakkında bilgi sahibi pek çok kaynak da 2021 yılında Yitzchak’ın sığınağı acil durumlarda halkın kullanımına açması koşuluyla kullanmasına onay verildiğini aktardı. İç Cephe Komutanlığı’ndan bir kaynak da ordunun polis amirinin sığınağı kişisel amaçları için kullanmasına izin verilmesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

