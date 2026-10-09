İsrailli profesörün katliam planı. 700 kişiyi katledecekti

İsrail , bir üniversite profesörünün kurguladığı kanlı terör planıyla çalkalanıyor.

İsrail medyası, Bar İlan Üniversitesi'nde görev yapan 60 yaşındaki Şahar Nevo adlı matematik profesörünün İsrailli Araplara yönelik büyük bir terör saldırısı planladığı gerekçesiyle tutuklandığını yazdı.

Savcılık iddianamesinde profesörün 72 kişilik terör timi kurarak İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 12 noktada eşzamanlı terör saldırıları yapmayı planladığı ifade edildi. Nevo'nun aralarında çocukların da olduğu 600 ila 700 kişiyi öldürmeyi amaçladığı belirtildi.

3 YILDIR PLANLIYORDU

Nevo'nun İsrailli Arapların Ürdün, Lübnan ve Gazze Şeridi'ne kaçmalarını sağlamak istediği, ancak suç ortağı bulamadığı ifade edildi.

Plan üzerinde 3 yıldan uzun süredir çalıştığı belirtilen Profesör Nevo'nun avukatının "akli dengesinin yerinde olmadığı" savunmasını reddettiği de gelen bilgiler arasında.

İsrailli Arap siyasetçiler Nevo'nun planının, Netanyahu hükümetindeki üst düzey isimlerin Arap ve Müslüman karşıtı söylemleri sebebiyle ortaya çıktığını savundu.

SİYASETÇİYE ŞANTAJ YAPTI

Nevo'nun aşırı sağcı bir milletvekili adayını plana dahil etmek istediği, talebi reddedilince de şantaj yapmaya başlayınca geçen ay gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Terör saldırısı planına karşın İsrail istihbaratının olayı soruşturmayı reddetmesi ve dosyayı polise devretmesine İsrail muhalefeti tepki gösterdi.