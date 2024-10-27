İsrailli rehine aileleri Netanyahu'yu konuşturmadı: "Utanın!"

İsrailli rehine aileleri, Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir kez daha tepki gösterdi.

Protestocular, geçen yıl 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için bugün düzenlenen törende Netanyahu'nun yaptığı konuşmayı engelledi.



Kudüs'teki protestocular, Netanyahu'nun sözünü keserek “Utanın!” sloganları attı.



İsrail başbakanı, sloganlar sırasında kısa bir süre durakladıktan sonra konuşmasına devam etti.



Birçok İsrailli, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısına yol açan başarısızlıklardan Netanyahu'yu sorumlu tutuyor ve Gazze'de Hamas'ın elinde kalan rehinelerin henüz eve getirilmemesinden onu sorumlu tutuyor.



Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu sırasında bin 200 İsrailli ölürken, 250'si rehin alınmıştı.

İsrail'in o günden bu yana devam eden Gazze saldırılarında 43 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

