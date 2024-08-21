İsrailli ve ABD'li yetkililere göre Gazze ateşkes görüşmeleri "çökmenin eşiğinde"

Amerikan Politico haber sitesine göre İsrailli ve ABD'li yetkililer, ateşkes ve rehine anlaşması müzakerelerinin “çökmenin eşiğinde” olduğunu söylüyor.



Haberde Gazze'de ateşkese varılması için ABD, Mısır, Katar ve İsrail tarafından oluşturulan ve mevcut teklifin “hem Hamas hem de İsrail'in taleplerine göre düzenlendiği” belirtildi.

Politico'ya göre İsrail öneriyi kabul etti ancak Hamas bunu kabul etmeyeceğini söylüyor.



Raporda Amerika'nın “ABD yetkililerinin kamuoyuna sunduğundan çok daha vahim bir değerlendirmeye” sahip olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi yetkililerinin birkaç hafta önce Hamas'ın öneriyi kabul edeceğine dair verdiği özel sinyaller nedeniyle “iyimser hissettikleri” de eklendi.



Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Her ne kadar Beyaz Saray'daki bazı yetkililer kendilerine güvenmeye devam etse de birçoğu Hamas'ın kamuoyu önündeki söylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda ve Hamas'ın açıklamalarının sadece bir palavra mı bir müzakere taktiği mi yoksa Hamas'ın anlaşmaya gerçekten karşı olup olmadığından emin değiller.”



Politico'nun haberine göre aralarında Beyaz Saray'ın Ortadoğu danışmanı Brett McGurk'ün de bulunduğu müzakereciler bu hafta Kahire'ye geri dönerek “anlaşmanın detaylarını çözmeye çalışacaklar.”

Anlaşma sağlanamazsa İsrail ile Hizbullah arasında gerilimin tırmanma ihtimali artacak.

Haber, İsrail'in devam eden müzakerelerdeki tutumunu bilen bir yetkiliye dayandırılıyor: “Sinwar'ın bu anlaşmayı isteyip istemediğini bilmiyoruz. “Ama eğer anlaşmaya varamazsak İran'ın saldırması ve bunun tam bir çatışmaya dönüşmesi ihtimali var.”