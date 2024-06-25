İsrailli ve Amerikalı yetkililer, "Gazze savaşında 3. aşamaya geçilmesini" görüştü

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, Hochstein ile ABD’de bir araya geldi.



İsrailli Bakan, Hochstein'a, "Gazze'deki savaşın üçüncü aşamasına geçişin tüm sektörleri etkileyeceğini ve İsrail'in tüm askeri ve siyasi olasılıklara hazırlandığını" belirtti.



Gallant ile Hochstein, "kuzeyde (İsrail) yaşayanların evlerine dönmesine imkan sağlamak için alınması gereken önlemleri" tartıştı.



Lübnan'dan gelen saldırıları durdurmaya atıfta bulunan Gallant, "sınır bölgesindeki güvenlik durumunu değiştirme konusundaki kararlılığını" vurguladı.



İsrailli yetkililerin daha önceki açıklamalarına göre üçüncü aşama, yoğun (ayrım gözetmeyen) bombardımandan hedefe yönelik bombardımana geçiş anlamına geliyor, mevcut aşama ise geçen yıl 27 Ekim'de başlayan karadan saldırıları içeriyor.



Hochstein, Tel Aviv ile Hizbullah arasındaki gerilimi yatıştırmak ve bunun kapsamlı savaşa dönüşmesini önlemek için İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapıyor.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington'ın Tel Aviv'e silah temininde gecikmesine ilişkin kamuoyu önünde yaptığı şikayete rağmen Biden yönetimi, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Tel Aviv'e askeri, istihbarati ve diplomatik düzeyde güçlü destek sağlıyor.