İsrailli yasadışı yerleşimciler, Filistinli ABD vatandaşını döverek öldürdü

Filistinli ABD vatandaşı Saifullah Kamel Musallet’in ailesi, 20 yaşındaki Tampalı gencin cuma günü İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da İsrailli yasadışı yerleşimciler tarafından dövülerek öldürüldüğünü açıkladı. Musallet’in aile ziyareti için Batı Şeria’da olduğu, bu hafta Florida eyaletine geri dönmeyi planladığı belirtildi.



CBS News haber kanalının haberine göre, Filistinli adamın akrabaları, genç adamın Ramallah yakınlarındaki Sincil kasabasında ailesinin topraklarını korumaya çalışırken yasadışı yerleşimciler ile karşı karşıya geldiğini belirtti.



“YERLEŞİMCİLER AMBULANSA DA ENGEL OLDU”



Ailesinin yaptığı açıklamaya göre, yerleşimciler 3 saati aşkın süre boyunca Musallet’in etrafını sardı, olay yerine ambulans ve sağlık ekiplerinin gelmesini engelledi. Aile, Filistinli gencin erkek kardeşinin saldırganlar dağıldıktan sonra ağabeyini ambulansa taşıdığını ancak Musallet’in hastaneye varamadan hayatını kaybettiğini söyledi.



Al Sharqiya Belediye Başkanı Mohammed Saber Zaben, cuma günü CBS’e yaptığı açıklamada, bölgedeki toprak sahiplerinin çoğunun ABD vatandaşlığı olan Filistinliler olduğunu, bazılarının fiziki saldırıya uğradığını ve mallarına zarar verildiğini söyledi. Belediye başkanının açıklamasına göre, yasadışı yerleşimciler özel mülkiyete ait topraklarda yasadışı "ileri karakol" kurmak için Filistinli çiftçilerin topraklarına erişmesine engel oldu.



AİLEDEN ABD’YE SORUŞTURMA ÇAĞRISI



Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yasadışı yerleşimcilerin saldırısı sırasında bir başka adam da ateşli silahla vuruldu. Saatlerce kan kaybettiği belirtilen Filistinli, yaşamını yitirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de cuma günü Batı Şeria’da bir ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı ancak olayla ilgili soruları İsrail hükümetine yönlendirdi. Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği de İsrail makamlarıyla irtibata geçerek olayla ilgili detayları öğrenmek istedi ve aileye konsolosluk desteği sağlandığını bildirdi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada da bir Filistinli sivilin öldürüldüğü, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı haberlerinin farkında olunduğu ifade edildi.



Musallet’in ailesi ise ABD’ye çağrıda bulunarak olayın soruşturulmasını talep etti. Aile, açıklamasında, “ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan derhal soruşturma yürütmesini ve Saif’i öldüren İsrailli yerleşimcilerin suçlarından sorumlu tutulmasını istiyoruz” dedi.

