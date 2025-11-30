İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da yabancı vatandaşlara saldırdı

İsrailli yasa dışı yerleşimciler, sabah saatlerinde işgal altındaki Barı Şeria'da yer alan Ayn Duyuk'ta Filistinlilere destek için bulunan yabancı uyruklu aktivistlerin kaldığı eve saldırı düzenledi.

Saldırganlar, evde ikamet eden üç İtalyan ile bir Kanada vatandaşını yaraladı. Biri ağır yaralanan 4 aktivist tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan İsraillilerin yabancı aktivistlere ait cep telefonları ve pasaportlar da dahil olmak üzere evi yağmaladığı, eşyalara zarar verdiği aktarıldı. Yabancı aktivistlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları karşısında bölge halkına koruma ve destek sağlamak amacıyla birkaç gündür bedevi yerleşim bölgesinde kaldıkları ifade edildi.

EKİMDE 766 SALDIRI

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik 766 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.