İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da zeytin ağaçlarını kesti

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria 'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Bazı yerleşimciler Filistinlilerin topraklarına ve mülklerine yönelik saldırılarda bulundu. Yerel kaynaklara göre, İsrailli yerleşimciler 21 Nisan gecesi geç saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus vilayetindeki Beit Iba köyünde bir Filistin evini ve iki aracı ateşe verdi. Yerleşimciler ayrıca yakınlardaki bir köyde yer alan 150'den fazla zeytin ağacını da kesti.

Bölge sakinleri, bir grup İsrailli yerleşimcinin Beit Amrin köyüne ait arazide kurulan bir karakoldan gelerek köyün dış mahallelerine baskın düzenlediğini söyledi.

Ayrı bir saldırıda ise İsrailli yerleşimciler, Nablus vilayetindeki Al-Lubban al-Sharqiya köyünün güneydoğusundaki Han ve Vadi Ali bölgelerinde yine 150'den fazla zeytin ağacını kesti.

Yerel kaynaklara göre, son üç günde İsrailli yerleşimcilerin El-Sahl bölgesinde yaklaşık 34 dönüm tarım arazisini buldozerlerle yerle bir ettiği ve 500'den fazla meyve veren zeytin ve badem gibi ağaçları kökünden söktüğü belirtildi.

İsrail işgalcileri ve İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen şiddet, Ekim 2023'ten bu yana tırmanarak bin 148'den fazla Filistinlinin ölümüne, 11 bin 750'sinin yaralanmasına ve yaklaşık 22 bin kişinin tutuklanmasına yol açtı.