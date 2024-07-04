İsrailli yerleşimciler Filistin köyündeki su borularını kesti, köylüler susuz kaldı

İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor.

Filistin köyü Umm Al-Khair'de köylüler ve aktivistler, yasadışı yerleşimcilerin, su borularını keserek 200 kadar Filistinli'nin suya erişimini engellediğini bildirdi.

ABD merkezli Associated Press haber ajansının, köy sakinlerinden birinden aldığı bir videoda, bir grup yerleşimcinin köyün su borusunu kurcaladığı ve suyun yere döküldüğü görülüyor.



Başka bir videoda ise yerleşimciler borunun etrafında toplanırken, iki İsrail askeri onları izliyor.

İsrailli yerleşimciler ayrıca gece saatlerinde Batı Şeria'daki Masafer Yatta adlı Filistin köyüne girerek arabalara ve bir itfaiye aracına taşlarla saldırı düzenledi.



Köylüler ise yerleşimcilerin bir evi ve bir ağaçlığı ateşe verdiğini bildirdi.

Dün, uluslararası ve İsrailli aktivistler, köydeki Filistinlileri korumak amacıyla köye akın etti.



Köy sakinleri, İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin geçtiğimiz haftaki eylemlerini, İsrail'in kurulduğu 1948 savaşı sırasında İsrail'in Negev çölünden kovulmalarından bu yana evleri olarak gördükleri topraklardan sürülmelerine yönelik açık bir girişim olarak görüyor.