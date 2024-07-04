İsrailli yerleşimciler Filistin köyündeki su borularını kesti, köylüler susuz kaldı

Yasadışı İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'daki Filistin köyü Umm Al-Khair'de su borularını keserek köylüleri susuz bıraktı. Bu saldırıyı İsrail askerlerinin eşliğinde yapan yerleşimciler, başka bir Filistin köyünde ise bir ev ve ağaçlık bölgeyi ateşe verdi.

İsrailli yerleşimciler Filistin köyündeki su borularını kesti, köylüler susuz kaldı

İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor.

köyü Umm Al-Khair'de köylüler ve aktivistler, yasadışı yerleşimcilerin, su borularını keserek 200 kadar Filistinli'nin suya erişimini engellediğini bildirdi.

ABD merkezli Associated Press haber ajansının, köy sakinlerinden birinden aldığı bir videoda, bir grup yerleşimcinin köyün su borusunu kurcaladığı ve suyun yere döküldüğü görülüyor.

Başka bir videoda ise yerleşimciler borunun etrafında toplanırken, iki askeri onları izliyor.

İsrailli yerleşimciler ayrıca gece saatlerinde Batı Şeria'daki Masafer Yatta adlı Filistin köyüne girerek arabalara ve bir itfaiye aracına taşlarla saldırı düzenledi.

Köylüler ise yerleşimcilerin bir evi ve bir ağaçlığı ateşe verdiğini bildirdi.

Dün, uluslararası ve İsrailli aktivistler, köydeki Filistinlileri korumak amacıyla köye akın etti.

Köy sakinleri, İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin geçtiğimiz haftaki eylemlerini, İsrail'in kurulduğu 1948 savaşı sırasında İsrail'in Negev çölünden kovulmalarından bu yana evleri olarak gördükleri topraklardan sürülmelerine yönelik açık bir girişim olarak görüyor.

İsrailli yerleşimciler Filistin köyündeki su borularını kesti, köylüler susuz kaldı - 1 İsrail güçleri Batı Şeria'da buldozerlerle altaypıyı tahrip ediyor.

7 EKİM'DEN SONRA ŞİDDET ARTTI

Salı günü yerleşimciler köyde küçük bir çadır kurmuştu.

Günler önce yaşanan bir çatışma ise şiddete dönüşmüş, köy sakinleri yerleşimcilerin altı Filistinli'ye sopa ve göz yaşartıcı gazla saldırdığını söylemişti. Filistinliler, hastaneye kaldırılmıştı.

7 Ekim'de Hamas- çatışmalarının başlamasının ardından Batı Şeria'da zaten var olan yerleşimci şiddeti arttı.

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