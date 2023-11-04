İsrailli yetkili, Nasrallah'ın konuşmasının "uzun ve çok sıkıcı" olduğunu söyledi

Levy, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Nasrallah'ın bugünkü konuşmasının uzun ve çok sıkıcı" olduğunu belirtti.



Alaylı bir şekilde "Ciddi bir soru. Nasrallah'ın konuşmalarını hazırlayan İsrail ordusunun Hizbullah'a düzenlediği son saldırılarda öldürüldü mü?" ifadelerini kullandı.



Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti.



"Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz."diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.



Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.