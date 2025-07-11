İsrailli yetkiliden ABD’ye yalanlama: “İran’ın uranyumunun bir kısmı saldırılardan kurtuldu”

İsrail ve İran arasında 12 gün boyunca devam eden savaş ateşkes ile sonuçlansa da İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ne kadar başarılı olduğu ve Başkan Donald Trump yönetiminin açıklamalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışılmaya devam ediyor.



ABD’nin The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail’in konuyla ilgili vardığı sonuçları paylaştı. Yetkilinin iddiasına göre, İran’ın yer altındaki zenginleştirilmiş uranyum stoğunun bir kısmı geçen ay ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılardan kurtuldu. Söz konusu uranyumun “bomba yapmaya yakın bir düzeyde” olduğu ileri sürüldü.



“URANYUMA ULAŞMA ÇABASI TESPİT EDİLECEK”



İsrailli yetkili, yaptığı açıklamada ayrıca İsrail’in “İran’ın gizli bir proje kapsamında bir bomba inşa etme yarışına girdiğinin görülmesi üzerine İsrail’in İran’a karşı askeri eylem almaya yöneldiğini” iddia etti. Yetkili, İsrail istihbaratının Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail Hava Kuvvetleri’nin saldırısında ölmesinden kısa bir süre sonra nükleer silah faaliyetleri tespit ettiğini savundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bunun üzerine “ABD’nin yardımıyla ya da yardımı olmadan” saldırı hazırlığı başlattı.



İsrail’in İran’a saldırılarının devam ettiği günlerde ABD istihbarat yetkilileri ise İran’ın nükleer silah yapma çabasında olduğuna dair kanıt görmediğini belirtiyordu. Ardından, ABD, İran’a düzenlediği saldırılarda üç nükleer tesisi hedef aldı. Bunların arasında İsfahan ve Natanz'daki tesislerin yanı sıra “sığınak delici” bombalarla vurulan “İran’ın nükleer kalbi” Fordo da vardı.



İsrailli üst düzey yetkili, çarşamba akşamı gazetecilere verdiği brifingde, İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumunun saldırıdan kurtulması konusunda endişelerini dile getirmedi. Yetkili, İran’ın bu uranyuma ulaşma çabalarının “neredeyse kesinlikle” tespit edileceğini ve tesislere yeniden saldırı düzenlenebileceğini savundu.



BEYAZ SARAY BİR KEZ DAHA “YOK EDİLDİ” DEDİ



NYT’nin haberine göre, Batılı ülkelerin istihbaratları da İsrail’e benzer bir şekilde İran’ın uranyum stoğunun İsfahan’da ve olasılıkla diğer alanlarda enkaz altında gömülü olduğunu değerlendiriyor. Bu istihbarat yetkililerinden biri, ABD ya da İsrail’in İranlıların zenginleştirilmiş uranyumu almaya çalışması halinde bundan haberleri olacağını savundu, böyle bir hamlenin yeni bir İsrail saldırısına yol açabileceğine işaret etti.



ABD Başkanı Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırıların ardından basına yansıyan ve İran’ın nükleer programının sadece birkaç ay geriletilebildiği yönündeki Pentagon raporuna tepki göstermiş, İran’ın nükleer programının yok edildiğini savunmuştu.



Trump yönetimi, dün yaptığı açıklamada da bu iddiayı sürdürdü. Beyaz Saray sözcülerinden Anna Kelly, “Başkan Trump’ın pek çok kez söylediği gibi ‘Gece Yarısı Çekici Operasyonu’ İran’ın nükleer tesislerini tamamen yok etti. Onun kararlı liderliği sayesinde tüm dünya daha güvenli” açıklamasında bulundu.



“HİÇBİR ŞEY HAREKET ETTİRİLMEDİ”



İran’ın ateşkesin ardından işbirliğini askıya aldığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, yaptığı bir açıklamada İran’ın İsfahan’da muhafaza ettiği uranyumun büyük bir kısmının saldırılar öncesinde buradan çıkarıldığına inandığını söylemişti.



İsrailli üst düzey yetkili, bu iddiaya da karşı geldi. Yetkili, “hiçbir şeyin hareket ettirilmediğini” söyledi. İsrailli yetkiliye göre, İran’ın İsfahan’daki nükleer tesisi “en güçlü Amerikan silahlarının dahi yok etmesi için fazla derinde” yer alıyordu.

