İsrailli yetkililer, İran'da "tünelin sonundaki ışığı göremiyor"

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı savaş sürerken, İsrailli üst düzey yetkililer kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde savaşın rejimin çöküşüyle sonuçlanacağına dair bir kesinlik bulunmadığını itiraf etti. Reuters’a konuşan kıdemli bir İsrailli yetkili, Ali Hamaney ve çok sayıda askeri komutanın öldürülmesine rağmen, İran halkı arasında beklenen kitlesel bir ayaklanmanın izine rastlanmadığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun başında İran halkına kendi kaderlerini tayin etme çağrısında bulunmuş olsa da, yaptığı yeni açıklamada "tiranlık boyunduruğundan kurtulmanın nihayetinde İranlıların elinde olduğunu" ifade etti.

Savaşın sona ermesine ilişkin belirsizlik sürerken, Beyaz Saray ve İsrail kanadından gelen çelişkili açıklamalar operasyonun süresine dair soru işaretlerini artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın "çok yakında" bitebileceği yönündeki yorumlarına rağmen, İsrail hükümeti Washington’ın çatışmaları durdurmaya yakın olmadığını değerlendiriyor. Reuters'a konuşan İsrailli 2 yetkilinin “Trump savaşı sonlandırma talimatı vermeye yakın değil” dediği belirtiliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yabancı diplomatlara verdiği brifingde harekat için net bir takvim vermekten kaçınırken, Beyaz Saray ise operasyonun ancak İran’ın "kayıtsız şartsız teslim olmasıyla" son bulacağını vurguladı. Askeri uzmanlar, rejim değişikliği gibi dolaylı hedefler yerine, İran’ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasının çok daha somut ve ölçülebilir bir savaş amacı haline geldiğine dikkat çekiyor.

İran Polis Şefi Ahmadreza Radan’ın "sokağa çıkan herkesin düşman muamelesi göreceği" yönündeki sert uyarısı ve güvenlik güçlerine verilen "tetikte bekleme" emri, protesto ihtimallerini azaltıyor.