İsrailliler aynı fikirde: "Savaş bitsin, Netanyahu istifa etsin"

İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün (IDI) son anketine göre, İsraillilerin yüzde 66’sı mevcut rehine anlaşmasıyla birlikte İsrail-Hamas savaşının sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Geçen yılın Eylül ayına kıyasla 13 puanlık artış gösteren bu oran, halkın büyük bölümünün artık savaşın bitmesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını istediğini ortaya koydu.

Aynı ankette, katılımcıların çoğu Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da 7 Ekim saldırılarından dolayı sorumluluk alarak istifa etmesi gerektiğini belirtti.

NETANYAHU'YA DÜŞÜK GÜVEN

Katılımcıların yüzde 45’i Netanyahu’nun hemen istifa etmesi, yüzde 19’u ise savaşın bitiminde görevi bırakması gerektiğini düşünüyor.

Buna rağmen Netanyahu, savaş döneminde performansı en yüksek ikinci yetkili olarak değerlendirildi. İsrail Başbakanı 5 üzerinden 2,78 puan aldı. En yüksek puanı ise Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir aldı (3,26 puan).

FİLİSTİN DEVLETİ AYRIMI

Araştırma, İsraillilerin çoğunluğunun bir Filistin devletinin kurulmasını ve çok cepheli bir savaşa girilmesini ülkenin varlığına yönelik tehdit olarak gördüğünü de ortaya koydu.



Yahudi İsraillilerin yalnızca yüzde 18’i Filistinlilerin bir devlete sahip olma hakkı olduğunu kabul ediyor.