İsrailliler, Batı Şeria'da 300 küçükbaş hayvan çaldı

Bir grup İsrailli yasa dışı yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye baskın düzenleyerek burada yaşayan bir aileyi darp etti. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, burada 300 küçükbaş hayvanı da çaldığı belirtildi.

İsrailliler, Batı Şeria'da 300 küçükbaş hayvan çaldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentinin güney doğusundaki Akraba beldesine baskın düzenledi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsraillinin Akraba beldesine baskın düzenlediğini ve belde sakinlerinden "Fuat Gazi Beni Cami" ailesini darp ettiğini belirtti.

Darbedilen edilen Filistinli Beni Cami’nin hastaneye kaldırıldığını belirten Melihat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beni Cami ailesine ait 300 küçükbaş hayvanını da çaldığını vurguladı.

YASA DIŞI YERLEŞİMLER

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasp ediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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