İsrailliler Netanyahu'dan şikayetçi: "Savaşı çok kötü yönetiyor"

İsrail'de yapılan bir ankete katılanların yüzde 75'i, Binyamin Netanyahu hükümetinin, "Hizbullah ile yürütülen savaşı oldukça kötü yönettiğini" düşündüğünü ifade etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 55'i, "Şimdi bir erken seçim yapılması gerektiğini" düşünürken, yüzde 36'lık bir kesim ise var olan hükümetin görevini sürdürmesi gerektiği görüşünde.

İsrailliler Netanyahu'dan şikayetçi: "Savaşı çok kötü yönetiyor"

Kanal 12 televizyonunun konuya ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları yayımladı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 75'i, kuzeyde Hizbullah'a karşı yürütülen savaşta Netanyahu hükümetine "çok kötü" puan verdi.

Katılımcıların yüzde 18'i ise hükümetin, "savaşı, çok iyi" yönettiği görüşünde olduğunu paylaşırken, yüzde 7'lik kesim ise bu konuda bir fikirler beyan etmedi.

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ÜLKENİN YÜZDE 55'İ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Katılımcıların yüzde 55'i aynı yoklamada, "Şimdi bir erken seçim yapılması gerektiğini" düşünürken, yüzde 36'lık kesim ise var olan hükümetin görevini sürdürmesi gerektiği görüşünde. Yüzde 9'luk katılımcının ise söz konusu soruyu cevapsız bıraktıkları kaydedildi.

Belirlenen seçim takvimine göre, 'de erken seçime gidilmemesi durumunda, ülkede ilk parlamento seçimi Ekim 2026'da yapılacak.

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ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Kamuoyu yoklamasında esir takasına ilişkin sorulara verilen cevaplar arasında, İsraillilerin yüzde 59'luk kesimi Hamas ile yapılacak bir esir takasını onayladıklarını, yüzde 21'lik katılımcı ise şu anki şekliyle esir takası anlaşmasını onaylamadıklarını belirtti. Yüzde 20'lik katılımcı ise bu konuda bir fikre sahip olmadığını beyan etti.

Netanyahu'nun 'deki esirler konusunda "siyasi kaygılara göre" hareket ettiğini düşünenlerin oranı 59 oldu.

Yüzde 37'lik katılımcı ise konuya "tarafsız" yaklaştığı görüşündeyken, yüzde 13'lük kesim bunu bilmediklerini kaydetti.

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