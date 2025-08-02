İsrailliler, Tel Aviv'e dikenli tel örecek

Gazze'de tutulan rehinelerin aileleri ve destekçileri, Tel Aviv'de dikenli tellerle çevrili bir protesto kampı kurmaya hazırlanıyor.

Times of Israel medya kuruluşunun aktardığına göre bu hafta yayınlanan iki rehinenin görüntülerinin “esaret altında ölmekte olduklarını” gösterdiğini söyleyen aileler, rehinelerin durumuna dikkat çekmek için burada oturacaklar.

Rehine Aileleri Forumu'ndan yapılan açıklamada, "İsrail hükümetine ve ABD yönetimine sesleniyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi: Sevdiklerimizin ve bizim gözlerimizin içine bakın. Hayatlarına yönelik tehlike somut ve acil. Kapsamlı bir anlaşmanın ve savaşa son vermenin tam zamanı. Daha fazla gecikme yok. Artık onları geride bırakmak yok. Bu kâbusu durdurun ve onları tünellerden çıkarıp evlerine getirin."

Filistinli İslami Cihad grubu, önceki gün rehine Rom Braslavski'nin videosunu yayınlamıştı. Dün ise Hamas, Gazze'de tutulan diğer rejine Evyatar David'in yeni görüntüsünü paylaştı.

