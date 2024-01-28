İsraillilere göre Netanyahu'nun savaş kararları çıkarlarına dayanıyor

İSRAİL'DE DENGELER DEĞİŞECEK



Ankette ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi'nin, hemen seçim yapılması halinde, şu anda sahip olduğu 12 sandalyeyi 37'ye çıkarabileceği ortaya çıktı.



Ayrıca anket sonuçlarına göre liderde değişikliğe gidilirse partinin seçimlerdeki şansı artıyor. Ekonomi Bakanı Nir Barkat'ın Netanyahu yerine Likud partisinin başına geçmesi halinde partinin 21 sandalye alabileceği belirtildi.



Bir sonraki seçimlerin 27 Ekim 2026'da yapılması planlanıyor ancak birçok İsrailli bu yıl ulusal seçim yapılmasını istiyor.



Çeşitli ankatler kanlı savaşın başlangıcından bu yana geçen üç ayda Netanyahu'nun popülaritesinin keskin bir şekilde düştüğünü gösteriyor.

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