İsraillilere göre Netanyahu'nun savaş kararları çıkarlarına dayanıyor

İsrail'de yayınlanan son seçin anketine göre, katılımcıların yüzde 53'ü Netanyahu'nun kişisel çıkarlarının, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Hamas savaşında alınan kararlarda baş etken olduğunu söyledi.
Ankete katılanların yalnızca üçte biri, İsrail liderinin kararlarında ülkenin çıkarını gözettiğini iddia etti.
Anket, Hamas'la savaşın başlamasından yaklaşık üç ay sonra bugün seçim yapılması halinde Netanyahu'nun liderliğini yaptığı muhafazakar "Likud" partisinin muhtemelen devrileceğini ortaya koydu.
Anket sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud partisi mecliste şu anki 32 sandalyesinden yalnızca 16'sını kazanabilecek.
İSRAİL'DE DENGELER DEĞİŞECEK
Ankette ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi'nin, hemen seçim yapılması halinde, şu anda sahip olduğu 12 sandalyeyi 37'ye çıkarabileceği ortaya çıktı.
Ayrıca anket sonuçlarına göre liderde değişikliğe gidilirse partinin seçimlerdeki şansı artıyor. Ekonomi Bakanı Nir Barkat'ın Netanyahu yerine Likud partisinin başına geçmesi halinde partinin 21 sandalye alabileceği belirtildi.
Bir sonraki seçimlerin 27 Ekim 2026'da yapılması planlanıyor ancak birçok İsrailli bu yıl ulusal seçim yapılmasını istiyor.
Çeşitli ankatler kanlı savaşın başlangıcından bu yana geçen üç ayda Netanyahu'nun popülaritesinin keskin bir şekilde düştüğünü gösteriyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- İsrail
- Filistin
- Savaş