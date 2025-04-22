İsrail ordusundan Gazze ve Lübnan’a saldırılar: 23 ölü

İsrail ordusu, daha önce ateşkes sağlanmış olan Gazze Şeridi ve Lübnan’a saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



İSRAİL, HAN YUNUS’U VURDU: İKİSİ ÇOCUK 11 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, gecenin geç saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.



Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda ikisi çocuk, 11 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.



Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırısında ise yaralananlar oldu.



İSRAİL’İN SALDIRILARINDA BİR DOKTOR DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor, en az beş kişi hayatını kaybetti.



İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki çadırları hedef alması sonucu ikisi çocuk ve kadın, beş kişi öldü.



Gazze kentinin batısındaki Bekir ailesinin evinin savaş uçaklarıyla hedef alınması sonucu bir Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.



İSRAİL, LÜBNAN’DA ARACI HEDEF ALDI: 1 ÖLÜ



Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, ülkenin Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Aley ilçesinin Bavarta beldesinde de bir aracı hedef aldı.



İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangının tarımsal alana sıçradığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yaşamını yitiren bir kişinin cansız bedenini araçtan çıkardığı kaydedildi.

