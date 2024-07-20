İsrail saldırısında ölen hamile kadının bebeği doktorlar tarafından kurtarıldı

YALNIZCA ESMA BEBEK KURTULDU

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'ne saldırı düzenledi.



Evlerine yönelik saldırıda Ajur ailesinden hayatta kalan tek kişi üç aylık bebek Esma oldu.



Saldırı sonucu yetim ve öksüz kalan bebek Esma, Filistinli bir kadın tarafından kurtarılarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne götürüldü.



7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail bombardımanlarında can kaybı 39 bine dayandı.



Uluslararası Adalet Divanı, dün açıkladığı görüşünde, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te işgalci güç konumunda olduğunu belirtti, Filistin topraklarının tek bir bölgesel birim olduğunu ifade etti.



Mahkeme, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını mümkün olan en kısa sürede sona erdirme yükümlülüğüne ve tüm yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğine vurgu yaptı.



Ayrıca tüm devletlerin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini tanımamakla yükümlü olduğunu kaydetti.