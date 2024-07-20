İsrail saldırısında ölen hamile kadının bebeği doktorlar tarafından kurtarıldı

Nuseyrat mülteci kampına yönelik İsrail saldırısında hayatını kaybeden hamile kadının bebeği doktorlar tarafından kurtarıldı. Bebek, Deyr Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İsrail saldırısında ölen hamile kadının bebeği doktorlar tarafından kurtarıldı

ordusunun Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırısında dokuz aylık hamile olan Filistinli hamile kadın hayatını kaybetti.

Kadının karnındaki bebeği ise doktorlar tarafından sağ olarak kurtarıldı.

El-Avde Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından sezaryen ameliyatla kurtarılan bebek, daha sonra Şeridi’nin güneyindeki Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

Bebeğin tedavisi yenidoğan bakım ünitesinde devam ediyor.

İsrail saldırısında ölen hamile kadının bebeği doktorlar tarafından kurtarıldı - 1

YALNIZCA ESMA BEBEK KURTULDU

Öte yandan ordusunun, kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

Evlerine yönelik saldırıda Ajur ailesinden hayatta kalan tek kişi üç aylık bebek Esma oldu.

Saldırı sonucu yetim ve öksüz kalan bebek Esma, Filistinli bir kadın tarafından kurtarılarak Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne götürüldü.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail  bombardımanlarında can kaybı 39 bine dayandı.

Uluslararası Adalet Divanı, dün açıkladığı görüşünde, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te işgalci güç konumunda olduğunu belirtti, topraklarının tek bir bölgesel birim olduğunu ifade etti.

Mahkeme, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını mümkün olan en kısa sürede sona erdirme yükümlülüğüne ve tüm yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğine vurgu yaptı.

Ayrıca tüm devletlerin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini tanımamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

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