İsrail tankı, BM'ye ait gözetleme kulesini vurdu
Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusuna ait bir tankın UNIFIL’e ait gözetleme kulesine ateş açtığını bildirdi. Açıklamada "Bir kez daha UNIFIL mevzilerine doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldı" ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, bir kez daha "mevzilerine doğrudan ve görünüşe göre kasıtlı ateş açtığını" duyurdu.
UNIFIL'den yapılan açıklamada, "Bu sabah Kefer Kila yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemlemiştir." ifadesine yer verildi.
Saldırı neticesinde iki kameranın tahrip olduğu ve kulenin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, başta İsrail ordusu olmak üzere tüm aktörlere BM personelinin güvenliğine ve tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterme yükümlülüğü hatırlatıldı.
İSRAİL, DAHA ÖNCE DE UNIFIL'İ HEDEF ALDI
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istediği UNIFIL askerlerine yönelik 10 Ekim itibarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
Arka arkaya 4 gün boyunca tekrarlanan saldırılarda 20 Barış Gücü askerinin yaralandığı duyurulmuştu.
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