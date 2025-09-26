İsral basınında Erdoğan-Trump görüşmesi: F-35'ler Netanyahu'yu endişelendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da 6 yıl sonra yapılan görüşme, İsrail basınının gündeminde.

Görüşmenin en dikkat çekici maddelerinden biri F-35 savaş uçaklarıydı.

Trump, Erdoğan ile görüşme öncesi, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırabileceğini ve Ankara'nın, F-35 jetlerini satın almasına izin verebileceğini söyledi.

Jerusalem Post, Erdoğan'ın Beyaz Saray'a yaptığı ziyaretin, iki tarafın da büyük çaplı silah ve ticaret anlaşmalarına niyetli olduğu bir dönemde gerçekleştiğine işaret etti. Ayrıca Türkiye'ye F-35 satışı konusunda bir anlaşma yapmaya istekli olup olmadığı sorulan Trump'ın gazetecilere verdiği şu yanıt da aktarıldı: "Bence o, satın almak istediği şeyleri satın almayı başaracaktır."

İSRAİL'İN ENDİŞELERİNE İŞARET ETTİLER

Times of Israel de görüşmeye ilişkin haberinin girişinde CAATSA yaptırımları konusuna değindi. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Trump'ın ilk döneminde ABD, NATO müttefiki Türkiye'yi, Rusya'dan bir hava savunma sistemi satın almasının ardından amiral gemisi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. ABD yetkilileri, Türkiye'nin Rusya'nın S-400 karadan havaya füze sistemini kullanmasının F-35'in yetenekleri hakkında veri toplamak için kullanılabileceğinden ve bu bilgilerin Rusların eline geçebileceğinden endişe duyuyordu."

İsrail'in de "bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak istediği için" Türkiye ve diğer komşu ülkelere gelişmiş F-35 savaş uçaklarının satılabileceğine ilişkin endişelerini geçmişte dile getirdiği anımsatıldı.

Netanyahu, mayıs ayında bir savunma toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası bir F-35 satışına İsrail'in şiddetle karşı çıktığını söylemişti. Türkiye ile İsrail arasında Suriye konusunda gerilim sürerken, Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail için tehdit olduğu, Tel Aviv'in gündemini meşhul ediyordu. İsrail basınına göre İsrailli üst düzey yetkililer, bu satışın İsrail'in bölgedeki nitelikli askeri üstünlüğünü kaybedeceğinden endişe ediyor.

"SATIN ALMANIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR"

Times of Israel, "Bugün, İsrail, Ortadoğu'da F-35'leri silah deposunda bulunduran tek ülkedir ve şu anda 45 adet uçağı kullanmaktadır, 30 adet daha sipariş etmiştir" diye yazdı.

Ancak dünkü görüşmede, Trump yönetiminin Türkiye ile olan yakın ilişkisinin, CAATSA yaptırımlarının kalkması umudunu yeniden canlandırdığı belirtildi. Bunun da Ankara'nın Lockheed Martin'in gelişmiş F-35 savaş uçaklarını satın almasının önünü açabileceği kaydedildi. Trump'ın, Erdoğan'la görüşmesine, bu konunun çözüme kavuşturulabileceği umudunu dile getirerek başladığını vurguladı.