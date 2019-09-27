San Andreas fayı için Amerikalıların korkulu rüyası. Fay 1895 yılında keşfedildi. Kuzey Amerika Tektonik Levhası ile Pasifik Tektonik Levhası arasında yer alıyor.

Kaliforniya eyaletinden geçen fay, yaklaşık bin 200 kilometre uzunluğunda. San Andreas halen aktif fay kategorisinde. Ölümcül potansiyeli ile Hollywood'a da konu oldu, filmleri çekildi. 1906 yılında 7,8 büyüklüğündeki büyük San Francisco depremi, San Andreas fay hattındaki hareketlilikten kaynaklanmıştı.

Deprem ve sonucunda çıkan yangın, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde meydana gelen en öldürücü doğal afet olarak kabul edilir. O deprem ve yangında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.



San Andreas, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Her ikisinin de yaşı 10-12 milyon yıl olarak veriliyor. Uzunlukları bin 100 - bin 600 kilometre arasında değişiyor ve her ikisinin de hareket yönü aynı kabul ediliyor.



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