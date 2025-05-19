ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki saatten uzun süren Trump ve Putin görüşmesi sona erdi.

Putin, görüşmenin çok bilgilendirici ve faydalı olduğunu belirtti.

Putin, "Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır. Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün. Genel olarak doğru yoldayız, Rusya ve Ukrayna her iki tarafa da uygun tavizler bulmalı. Krizin kökeninde yatan etkenler ortadan kaldırılmalı." dedi.

Moskova ve Kiev görüşmelerine verdiği destek için Trump'a teşekkür eden Putin, "Ukayna ile İstanbul'daki temaslar tarafların doğru yönde ilerlediğini gösteriyor." diye konuştu.

TRUMP: ATEŞKES İÇİN HEMEN MÜZAKERELERE BAŞLIYORUZ

ABD Başkanı Trump ise, Putin'le görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi ve "Ateşkes için hemen müzakerelere başlıyoruz. Koşullar iki taraf arasında müzakere edilecek." dedi.

"Konuşmanın tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı, bunu daha sonra değil, şimdi söylerdim." diye yazan Trump, Rusya’nın, bu felaket "kan gölü" sona erdiğinde ABD ile büyük ölçekli ticaret yapmak istediğini ve kendisinin de buna katıldığını belirtti.



Trump, söz konusu ticaretin Rusya için büyük miktarda iş ve zenginlik yaratacak "potansiyeli sınırsız" bir fırsat olduğunu, aynı zamanda Ukrayna’nın da ülkeyi tekrar inşa etmesi için bundan büyük fayda sağlayabileceğini savundu.

Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy başta olmak üzere Avrupalı liderleri bilgilendirdiğini kaydeden Trump, Papa 14. Leo tarafından temsil edilen Vatikan'ın da müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu aktardı ve "Süreç başlasın." ifadesini kullandı.



TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Trump cumartesi günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada “Görüşmenin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin öldürülmesine neden olan kan gölünün durdurulması ve ticaret olacak" dedi.

Trump daha önce Putin ile doğrudan konuşana kadar barış görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedileceğini düşünmediğini söylemişti.

Trump bu hafta başında gazetecilere verdiği demeçte “Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Putin'le bir araya gelene kadar hiçbir şeyin olacağına inanmıyorum” diye konuştu.

KREMLİN: YÜZ YÜZE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI YOK

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Peskov, bir basın mensubunun ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüz yüze görüşme için hazırlık yapıp yapmadığına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN ARDINDAN ZELENSKİ'YLE GÖRÜŞECEK

Trump, Putin ile görüştükten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO'nun çeşitli üyeleriyle konuşmayı planladığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD, İtalya, Fransa ve Almanya liderleriyle savaşı masaya yatırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünkü görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarın Başkan Putin, Başkan Trump tarafından önerilen ve Ukrayna ile Avrupa tarafından desteklenen 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul ederek barış istediğini göstermeli" dedi.

Avrupalı liderler Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını düşünüyor.



JD VANCE: ÇIKMAZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşme öncesi, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini söyledi.



Vance, "Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan, Putin'e şunu söyleyecek: 'Bak, ciddi misin? Bu konuda ciddi misiniz?" ifadelerini kullandı.