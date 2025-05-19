İstanbul görüşmeleri sonrası kritik temas: "Putin bir çıkmazın içinde"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüşecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmenin Moskova saatiyle 17.00'de gerçekleşeceğini bildirdi.

Trump cumartesi günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada “Görüşmenin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin öldürülmesine neden olan kan gölünün durdurulması ve ticaret olacak" dedi.

Duyuru, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin cuma günü İstanbul'da gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmelerin ardından geldi. İki ülke üç yıldır ilk kez doğrudan görüşme gerçekleştirdi.

Trump daha önce Putin ile doğrudan konuşana kadar barış görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedileceğini düşünmediğini söylemişti.

Trump bu hafta başında gazetecilere verdiği demeçte “Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Putin'le bir araya gelene kadar hiçbir şeyin olacağına inanmıyorum” diye konuştu.

PUTİN'İN ARDINDAN ZELENSKİ'YLE GÖRÜŞECEK

Trump, Putin ile görüştükten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO'nun çeşitli üyeleriyle konuşmayı planladığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD, İtalya, Fransa ve Almanya liderleriyle savaşı masaya yatırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünkü görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarın Başkan Putin, Başkan Trump tarafından önerilen ve Ukrayna ile Avrupa tarafından desteklenen 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul ederek barış istediğini göstermeli" dedi.

Avrupalı liderler Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını düşünüyor.



JD VANCE: ÇIKMAZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşme öncesi, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini söyledi.



Vance, "Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan, Putin'e şunu söyleyecek: 'Bak, ciddi misin? Bu konuda ciddi misiniz?" ifadelerini kullandı.