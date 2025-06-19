İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.



Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1591 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.



İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 446 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 380 uçuşla Frankfurt ve bin 346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.