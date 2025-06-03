İstanbul zirvesi sonrası saldırılar sürüyor: Ukraynalı yetkililerden ABD'ye ziyaret

Rusya ve Ukrayna arasında dün İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Rusya’nın Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumi kentine saldırı düzenlediği belirtildi. Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın saldırılarında en az üç kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 20 kişinin yaralandığını açıkladı.



Kyiv Independent haber sitesinin aktardığına göre, Sumi’ye saldırılarda yaralananlar arasında 17 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Sumi’ye saldırısında doğrudan kenti ve sokaklarını roketlerle hedef aldığını belirtti, bunun “sivillere yönelik tamamen kasıtlı bir saldırı” olduğunu ifade etti.



Saldırıda iki araç da alev alırken, isabet alan araçların tamamen kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Habere göre, saldırıda bir sağlık tesisi ve konutlar da hasar gördü.



“UKRAYNA’NIN SALDIRISI SEBEBİYLE ELEKTRİK KESİLDİ”



Ukrayna’nın Zaporijya ve Herson kentlerinin Rusya’nın kontrolü altındaki bölgelerine Ukrayna tarafından düzenlenen saldırılar sebebiyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi. Rusya’nın atadığı bölgesel yetkililerin açıklamasına göre, yüz binlerce kişi saldırılar sebebiyle elektriksiz kaldı.



Yetkililer, saldırının Zaporijya nükleer santralinin faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını bildirdi.

Rusya’nın atadığı Zaporijya Valisi Yevgeny Belitsky, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 yerleşim yerindeki 600 bini aşkın insana elektrik verilemediğini söyledi. Rusya’nın atadığı Herson Valisi Vladimir Saldo da benzer şekilde 150 kasaba ve köydeki 100 bini aşkın kişinin elektriğinin kesildiğini belirtti.



Ukrayna, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.



ABD’YE ÜST DÜZEY ZİYARET



Öte yandan, dün İstanbul’da yapılan görüşmeden bir gün sonra üst düzey Ukraynalı yetkililerden oluşan bir heyet, bugün ABD’nin başkenti Washington’a gitti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin baş danışmanı Andriy Yermak, konuya ilişkin açıklamasında, “Savunma desteği ve savaş alanındanki durum ile Rusya’ya yaptırımları güçlendirme hakkında konuşmayı planlıyoruz” dedi.

