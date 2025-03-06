İstanbul Zirvesi'nde karar alınmıştı: Putin, kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in, ABD'ye büyükelçi olarak atanmasına ilişkin kararname imzaladı.



Böylece Darçiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ve Washington'daki Amerikan Devletleri Örgütü Daimi Gözlemcisi olarak atandı.



Rus ve ABD heyetleri, 27 Şubat'ta İstanbul'da Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın katılımıyla uzmanlar seviyesinde görüşme yapmıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesinin ele alındığını açıklamıştı.

ABD ile karşılıklı olarak diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz şekilde finanse edilmesinin sağlanması ve diplomatların görevlerini yerine getirmesi için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılacağı, İstanbul toplantısında duyurulmuştu.



Bakanlık, toplantıda ABD'ye atadıkları büyükelçi için Washington tarafından agreman (uygunluk yazısı) verildiğini bildirmişti.

