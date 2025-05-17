İstanbul zirvesinin ardından Lavrov ve Rubio'dan telefon görüşmesi

Rusya ve Ukrayna arasında 16 Mayıs Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke ilişkilerinin artırılması ele alındı. Lavrov, görüşme sırasında, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin yeniden başlamasında ABD’nin olumlu rolüne dikkat çekti.

Açıklamada, "Lavrov, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul görüşmelerini devam ettirme yönündeki teklifinin Kiev tarafından sonunda kabul edilmesine yardımcı olunması konusunda ABD'nin oynadığı olumlu role dikkat çekti" denildi. Açıklamada, Rusya'nın ABD ile bu konu hakkında birlikte çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

NATO Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Antalya’da bulunan ABD Dışişleri Marco Rubio, dün İstanbul’a gelerek Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna görüşmelerinin yapıldığı Dolmabahçe’de taraflarla temaslarda bulunmuştu.