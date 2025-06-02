İstanbul'da 1 saatlik barış zirvesi: Rusya-Ukrayna görüşmesi sonrası ilk açıklama

16.45 - "TAKAS, AĞIR YARALI GENÇLERE ODAKLANACAK"

Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, "Rusların tekliflerini bugün aşdığımız için İstanbul'da yanıt veremedik. Görüşmeleri somut insani sonuçlar elde edebilecek noktaya getirdik. Rusların memorandumunu inceledikten sonra kararımızı vereceğiz" denildi.

Ukrayna heyetine liderlik eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ağır yaralı gençlere odaklanacak yeni bir esir takası konusunda anlaşıldığını duyurdu.



Buna göre Rusya ve Ukrayna tüm ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerinin takas edilmesinde anlaştı.

Umerov, "Moskova ve Kiev savaşta ölen 6'şar bin askerin naaşını iade edecek" dedi.

Umerov, Rusya'nın İstanbul görüşmesinde memorandumu Ukrayna'ya sunduğunu ve Kiev'in belgeyi gözden geçireceğini belirtti. Umerov, "Kiev müzakerelerdeki kilit konuların sadece liderler seviyesinde çözülebileceği görüşünde. Kiev, Haziran sonunda görüşme önerdi" diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise Rusya'nın şartsız ateşkes fikrini reddetmeye devam ettiğini söyledi.



