İstanbul'da 1 saatlik barış zirvesi: Rusya-Ukrayna görüşmesi sonrası ilk açıklama
Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinde kritik toplantı Çırağan Sarayı'nda tamamlandı. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Toplantı olumsuz geçmedi" açıklamasını yaptı. Zelenski'den de esir takası mesajı geldi.
Ukrayna ve Rusya heyetleri, ateşkes müzakereleri için bugün İstanbul'da masaya oturdu.
Görüşme Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye-Rusya- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında saat 14.50'de başladı.
Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katıldı.
Rusya heyetinde şu isimler yer aldı:
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov.
Ukrayna heyetindeki isimler ise şu şekilde:
Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi.
16.45 - "TAKAS, AĞIR YARALI GENÇLERE ODAKLANACAK"
Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, "Rusların tekliflerini bugün aşdığımız için İstanbul'da yanıt veremedik. Görüşmeleri somut insani sonuçlar elde edebilecek noktaya getirdik. Rusların memorandumunu inceledikten sonra kararımızı vereceğiz" denildi.
Ukrayna heyetine liderlik eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ağır yaralı gençlere odaklanacak yeni bir esir takası konusunda anlaşıldığını duyurdu.
Buna göre Rusya ve Ukrayna tüm ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerinin takas edilmesinde anlaştı.
Umerov, "Moskova ve Kiev savaşta ölen 6'şar bin askerin naaşını iade edecek" dedi.
Umerov, Rusya'nın İstanbul görüşmesinde memorandumu Ukrayna'ya sunduğunu ve Kiev'in belgeyi gözden geçireceğini belirtti. Umerov, "Kiev müzakerelerdeki kilit konuların sadece liderler seviyesinde çözülebileceği görüşünde. Kiev, Haziran sonunda görüşme önerdi" diye konuştu.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise Rusya'nın şartsız ateşkes fikrini reddetmeye devam ettiğini söyledi.
16.00 - GÖRÜŞME BİTTİ, "OLUMSUZ GEÇMEDİ"Vladimir Medinski liderliğindeki Rus heyeti
TASS haber ajansına göre toplantı saat 16.00'da sona erdi. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de yaptığı açıklamada, "Toplantı sona erdi. Olumsuz bitmedi" dedi.
15.00 - ZELENSKİ: İSTANBUL'DAN SONUÇ ÇIKMAZSA RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULANMALIRustem Umerov liderliğindeki Ukrayna heyeti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün NATO’nun doğu ve kuzey kanadı müttefikleri ile Litvanya’nın başkenti Vilnius'taki zirveye katıldı.
Zelenski, burada yaptığı açıklamada, İstanbul’daki görüşmelerden hiçbir somut sonuç alınamaması halinde Rusya’ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
Zelenski, "Bu durum, Avrupa Birliği’nin (AB) 18'inci yaptırım paketi ve ABD’den beklenen ve özellikle Başkan Trump’ın söz verdiği güçlü yaptırımların acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyar" ifadelerini kullandı.
Zelenski, Rusya ve Ukrayna'nın yeni bir savaş esiri takasına hazırlandığını açıkladı. Ayrıca "Putin, saldırganlığını haklı çıkaracak hiçbir şey elde etmemeli" diye konuştu.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı, "Kiev, Moskova'ya yüzlerce kaçırılan çocuğun listesini verdi" açıklamasını yaptı.
14.45 - HAKAN FİDAN, AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saat 13.00'te başlaması beklenen toplantının açılış konuşmasını yaptı. Fidan, tarafların ilk toplantıda önemli kararlar aldığına dikkat çekti.
ABD'nin görüşmelere olan inancını önemli bulduklarını belirten Fidan, asıl olanın kalıcı bir barışın sağlanması olduğunu belirtti. Fidan, konuşmasında, "Bugünkü toplantıda esir değişimini ileriye taşımayı umuyoruz" dedi.
Tüm dünyanın gözünün İstanbul'daki görüşmede olduğuna dikkat çeken Fidan, heyet başkanları ve üyelerine teşekkürlerini sundu.
13.00 - TÜM HEYETLER GELDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da toplantının yapılacağı Çırağan'a geldiği belirtildi.
12.15 - ÜÇ AVRUPA ÜLKESİNİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı kapsamında bulundukları İstanbul'da Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle bir araya geldi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi'nin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Kyslytsya ve Bevz, İstanbul'da Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle görüşerek, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı öncesinde pozisyonlarını koordine etti.
Ukrayna heyeti üyeleri, Ukrayna'nın barış çabalarına bağlılığını yinelerken, liderler toplantısı, tam ateşkes ve insani güven artırıcı önlemler gibi gündem maddelerini ayrıntılı olarak ele aldı.
11.30 - TOPLANTI ÖNCESİ KİEV'DEN İLK AÇIKLAMA
Kaynak, Rusya'yı İstanbul görüşmelerinde, "önceki ültimatomları" tekrarlamaktan kaçınmaya çağırdı.
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