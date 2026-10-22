Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

İstanbul'da 7 bakanlı önemli zirve

22.10.2026 12:15

İstanbul'da 7 bakanlı önemli zirve
Anadolu Ajansı

Foto: Arşiv

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul yarın önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. 7 ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan ve "bölgesel dörtlü" olarak tanımlanan ülkelerinin dışişleri bakanları; İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları ile toplantı yapacak.

 

MASADAKİ BAŞLIKLAR

 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, Gazze, Hürmüz'deki son durum, Yemen'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı masada olacak.

 

Fidan toplantıda yapacağı konuşmada,, İsrail'in saldırılarının Ortadoğu'daki gerilimlerin temel nedeni olduğuna dikkat çekecek.

 

Fidan, ABD-İran geriliminin çözümünde, askeri yöntemlerin geniş çaplı çatışma riskini beraberinde getirdiğine de vurgu yapacak. Bakan Fidan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini de dile getirecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery