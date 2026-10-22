İstanbul'da 7 bakanlı önemli zirve

Türkiye , Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan ve "bölgesel dörtlü" olarak tanımlanan ülkelerinin dışişleri bakanları; İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları ile toplantı yapacak.

MASADAKİ BAŞLIKLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, Gazze, Hürmüz'deki son durum, Yemen'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı masada olacak.

Fidan toplantıda yapacağı konuşmada,, İsrail'in saldırılarının Ortadoğu 'daki gerilimlerin temel nedeni olduğuna dikkat çekecek.

Fidan, ABD-İran geriliminin çözümünde, askeri yöntemlerin geniş çaplı çatışma riskini beraberinde getirdiğine de vurgu yapacak. Bakan Fidan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini de dile getirecek.