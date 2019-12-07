İstanbul'da 70 yaşındaki evsiz ölü bulundu

İstanbul'da 70 yaşında sokakta yaşadığı öğrenilen Rüstem Tamam, atıl durumdaki yatak bazasının içerisinde ölü halde bulundu.

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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bir evsiz ölü bulundu.

Rüstem Tamam (70) sokakta yaşıyordu. Çevredeki esnafın desteğiyle yaşamını sürdürdüğü ileri sürülen Tamam, atıl durumda olan bir bazanın içerisinde geceyi geçiriyordu.

Sabaha saatlerinde Tamam'ı baza içerisinde battaniyeye sarılı olarak hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Tamam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tamam'ın yanında ise içki şişeleri olduğu öğrenildi.

Çevrede iş yeri bulunan bir diğer vatandaş, "Bütün esnaf yardımcı olurdu. Bir gece bakımevine falanda götürdük. 2-3 ay kaldı geldi. Bugün bir daha götürecektik bakıma ama ömrü yetmedi" diye konuştu.

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