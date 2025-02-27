İstanbul'da ABD Rusya zirvesi! Rus heyeti konsolosluğa geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un duyurmasının ardından ABD ile ikili anlaşmazlıkları görüşmek üzere yola çıkan Rus heyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

İstanbul'da ABD Rusya zirvesi! Rus heyeti konsolosluğa geldi

heyeti, ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

Reuters'ın bildirdiğine göre, görüşmede ikili anlaşmazlıklar ele alınacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin karşılıklı çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini duyurmuştu.

Heyetleri geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna'daki savaşa barışçıl bir çözüm bulunması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmenin hazırlıkları konusunda görüşmelerde bulunmuştu.

Lavrov: Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Lavrov: Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

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