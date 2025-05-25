İstanbul’da anlaşmaya varılmıştı: Rusya ve Ukrayna, en büyük esir takasını tamamladı

Rusya ve Ukrayna arasında 303’er savaş esirinin takas edildiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki üç günlük savaş esiri takasının tamamlandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “16 Mayıs’ta İstanbul’da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır” denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 303 Rus askeri daha alındı. Bunun karşılığında 303 Ukraynalı asker verildi. Serbest bırakılan Rus askerler, Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak."



ZELENSKİ DE DOĞRULADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimi Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile karşılıklı olarak 303 esir askerin daha takas edildiğini belirterek, "Türkiye'de mutabakata varılan bine bin esir değişimi tamamlandı" ifadelerini kullandı.

TARAFLAR, İSTANBUL'DA ANLAŞMAYA VARMIŞTI



Rusya ve Ukrayna heyetleri, 3 yılın ardından ilk defa İstanbul’da bir araya gelmiş, Türkiye’nin de katılımı ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede iki taraf karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakma konusunda anlaşmıştı. Bunun savaşın başından bu yana yapılacak en büyük esir takası olacağı ifade edilmişti.

Rusya, bugün yaptığı açıklamayla, takas sürecinin üçüncü gününde tamamlandığını duyurdu.



RUSYA VE UKRAYNA DÜN DE 307'ŞER ESİRİ SERBEST BIRAKTI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları uyarınca Ukrayna'nın 307 Rus askerini verdiği belirtilerek, "Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 307 savaş esiri verildi" ifadeleri kullanılmıştı.

İstanbul'daki barış müzakerelerinde Ukrayna ile sağlanan mutabakatla esir değişimi kapsamında Rusya ile Ukrayna arasında, bundan bir gün önce de 270 asker ile 120 sivil, toplamda 390 esir karşılıklı olarak takas edilmişti.