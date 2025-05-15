İstanbul'da barış görüşmeleri: Heyetler bugün bir araya gelecek
Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bugün İstanbul'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da bir araya gelecek.
21.20 - HEYETLER BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK
Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti bugün İstanbul'da olacak.
Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamaya göre zirvede farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılacak.
ABD, Ukrayna, Türkiye ve Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında üçlü görüşmeler yapılması gündemde.
Dörtlü formatta bir görüşme olup olmayacağı kesinleşmiş değil.
20.30 BAKAN FİDAN, DOLMABAHÇE'DE RUS HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ
Medinskiy, Bakan Fidan ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rus heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili görüşmeler yürütmek üzere İstanbul’a geldiğini belirten Medinskiy, “Bugün Türk Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, tutumumuzu detaylı bir şekilde anlattık." dedi.
16 Mayıs sabah saat 10’dan itibaren Ukrayna tarafının görüşmeye gelmesini bekleyeceklerini kaydeden Medinskiy, “Biz çalışmaya hazırız.” şeklinde konuştu.
20.15 ZELENSKİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI
Zelenskiy, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde İstanbul barış müzakerelerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
20.00 - RUBİO: İSTANBUL'DA BAKAN FİDAN VE UKRAYNA HEYETİ İLE GÖRÜŞECEĞİM
Rus tarafının gönderdiği heyetin seviyesinin ilerlemeye işaret etmediğini belirten Rubio, "Yarınki görüşmelerde ne olacağına bakacağız, sonra muhtemel bir Trump-Putin görüşmesinin zamanlamasına karar vereceğiz" diye konuştu.
17.40 - RUS HEYETİ AÇIKLAMA YAPTI
Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinski, İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dün Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkati çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetti.
Heyet başkanı Medinskiy, şunları kaydetti: "Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Heyetimiz Devlet Başkanının kararnamesiyle onaylandı ve müzakereleri sürdürme konusunda tam yetkinliğe sahip. Heyetimiz yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetinde. Ukrayna ile doğrudan müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak, er ya da geç uzun vadeli barışı sağlamak."
17.00 - ZELENSKİ'DEN BÜYÜKELÇİLİKTE BASIN TOPLANTISI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın İstanbul'daki görüşmelere heyet göndereceğini açıklayan Zelenski, heyete Savunma Bakanı'nın başkanlık edeceği bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, Rusya'nın barış konusunda ciddi olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya heyetinde karar alıcıların olmadığına dikkat çekti.
Zelenski, "Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım" dedi.
Kırım'ın işgalini tanımadıklarını ve Ukrayna'nın bir parçası olduğunu ifade eden Zelenski, "Türkiye de bu konuda bizi destekliyor" dedi.
16.45 - "ZELENSKİ, GÖRÜŞMELERE KENDİSİ KATILMAYACAK"
AFP haber ajansına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'daki görüşmelere kendisi katılmayarak buraya bir heyet gönderecek.
Reuters haber ajansı ise Rus heyetinin Ukrayna ile görüşmelerde tavizleri tartışmaya hazır olduğunu aktardı.
16.05 - ERDOĞAN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği, 2 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde, hazır olduklarında Rusya-Ukrayna liderlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
Erdoğan, müzakerelere başlanması için tarihi fırsat yakalandığını, gerek teknik düzey gerek liderler seviyesinde görüşmeleri çok güçlü biçimde desteklediğini belirtti.
15.45 - "ZELENSKİ’Yİ BATILI MÜTTEFİKLERİ İKNA ETTİ"
Konunun hassasiyeti dolayısıyla kimliğinin paylaşılmasını istemeyen Batılı bir diplomat, gazeteye yaptığı açıklamada, “Diğerleri düşük düzeyli bir heyet gönderse de pek çok kişi Ukraynalılara şunu söylüyordu: Sadece gidin. (Orada) görünün. Bir şeyleri engelleyenin siz olmadığınızı gösterin” ifadelerini kullandı.
15.20 - TRUMP: BEN PUTİN’LE GÖRÜŞENE KADAR UKRAYNA KONUSUNDA HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK
Trump, Air Force One uçağında açıklamalarda bulundu.
15.10 - UKRAYNA, İSTANBUL'A “UYGUN SEVİYEDE” BİR TEMSİLCİ GÖNDERMEYİ DEĞERLENDİRİYORRusya-Ukrayna görüşmelerinin Dolmabahçe'de yapılması bekleniyor.
Reuters'ın aktardığına göre, Ukraynalı diplomatik bir kaynak, “Ukraynalılar, Rusların ne söyleyeceğini duymak için İstanbul’a uygun seviyede bir temsilci göndermeyi değelendiriyor” bilgisini verdi. Kaynak, Rusya’nın ciddi görüşme niyeti varsa onlarla iletişim kurulabileceğini ifade etti. Diplomatik kaynak, Rusya heyetinin görüşmeler konusunda herhangi bir ciddi yaklaşım sergilememesi halinde "bunun barış için manalı bir çalışma değil, bir Rus saçmalığı olduğu sonucuna varma haklarının olacağını" söyledi.
AFP haber ajansına konuşan Ukraynalı üst düzey bir yetkili de bugün içinde Rusya ve Ukrayna arasında bir görüşmenin olmasının hâlâ mümkün olduğuna işaret ederek "Eğer Devlet Başkanı (Volodimir Zelenski) karar verirse, heyet orada olacaktır" diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rodion Miroshnik ise Ukrayna'da "olası bir ateşkesi ele almanın sadece çatışmayı çözmek için bir strateji üzerinde fikir birliği sağlanması halinde mümkün olacağını" kaydetti.
14.45: UKRAYNA'DAN ZAHAROVA'YA YANIT: ONLARIN GÖREVİ MOSKOVA'DAN HAVLAMAKZelenski, havalimanından Cumhurbaşkanlığı'na gitti.
Rusya'dan gelen ve Zelenski'yi hedef alan açıklamaların ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi de bir açıklama yaparak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelemediğine dikkat çekti ve şöyle konuştu:
"Putin'in Türkiye'ye gelip Zelenski ile savaşı sonlandırmak ve barışı sağlamak için ciddi bir görüşme yapması yerine, Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı'na kişisel hakaretlerde bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, alay konusu haline ilk kez gelmiyor. Ayrıca, Türkiye'deki heyet, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nca yönetilmiyor. Onların görevi Moskova'dan havlamak."
14.25 - LAVROV'DAN ZELENSKİ'YE: ACINASI BİR ADAMRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.
14.05 - KREMLİN: UKRAYNALILAR İSTANBUL'DA DEĞİLDolmabahçe'de bekleyiş sürüyor.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in şu anda İstanbul'a gitme planının olmadığı yinelendi.
Kremlin, açıklamasında, "Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama Ukraynalılar burada değil" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump giderse Putin'in de İstanbul'a gidip gitmeyeceği sorusuna cevaben verilen yanıtta ise "Görüşmelerin nasıl geçeceğini henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde Putin'in ziyaretine dair hiçbir hazırlık yok, herhangi bir anlaşma sağlanmadı" denildi.
14.00 - RUS HEYETİNİN BAŞKANINDAN AÇIKLAMARusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da konuya ilişkin açıklamasında, "Ukrayna konusunda İstanbul'da yapılacak müzakerelere şans verilmesi gerekiyor ancak her şeyin yolunda gideceğinin garantisi yok" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ilerleyişinin Rusya ve ABD Başkanları Vladimir Putin ile Donald Trump arasındaki görüşmeye yönelik hazırlıklarla bağlantılı olmadığını söyledi.
13.20 - ERDOĞAN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADICumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski, Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye’ye gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Öncelikle, doğrudan müzakereler için fırsatı organize etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum - Aldığımız sinyal tam olarak buydu. Ukrayna tarafı hazır olduğunu teyit etti ve bugün başkentte, Ankara'dayız” ifadelerini kullandı.
Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya'nın temsil düzeyine ilişkin henüz resmi bir onay almadım. Ancak gözlemleyebildiğimiz kadarıyla tiyatro gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin ardından bir sonraki adımlarımıza karar vereceğiz.
Önemli bir tartışma ve çok önemli kararlar için birkaç saatimiz olacak. Rus heyetinin seviyesini, hangi yetkiye sahip olduklarını ve herhangi bir karar alma yetkisine sahip olup olmadıklarını anlamak çok önemlidir - çünkü hepimiz Rusya'da aslında kimin karar aldığını biliyoruz.”
13.00 - RUSYA’DAN ZELENSKİ’YE: SOYTARI, EZİK…
AFP haber ajansının haberine göre, Rusya, Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye “soytarı” ve “ezik” dedi.
Zelenski'nin Rus heyetini "adeta bir aldatmaca" sözleriyle tarif etmesinin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Aldatmaca kelimesini kim söylüyor? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri..." ifadelerini kullandı.
12.40 - “SAATLENDİRİLMİŞ BİR GÖRÜŞME YOK"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Esenboğa Havalimanı'nda.
Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme sözkonusu değil. Teknik düzeydeki bir Rus heyeti İstanbul’da. Bazı ABD’li yetkililer de İstanbul’da" bilgisini verdi.
12.15 - PESKOV: PUTİN'İN KATILMA İHTİMALİ YOK
Peskov, CNN’e açıklamada bulundu. Putin’in İstanbul’da Ukrayna ile gerçekleşmesi beklenen müzakerelere katılma ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu Peskov, “Hayır” diye yanıtladı.
12.05 - ZELENSKİ, ANKARA'YA GELDİ: "BURADAYIM, BENCE BU AÇIK BİR MESAJ"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Havalimanında törenle karşılanan Zelenski, Türkiye saatiyle 12.15 sıralarında burada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Zelenski, Ukrayna'nın Rusya ile görüşmeler konusunda ABD heyetleri ile temas halinde olduğunu söyledi. Zelenski, Rusya'nın müzakerelerden ne istediğini belli olmadığını sözlerine ekledi.
"Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız" diyen Zelenski, yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımlara Erdoğan ile görüştükten sonra karar vereceğiz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya'dan görüşmelere kimin katılacağı konusunda resmi bir bilgilendirme yapılmadı ama göstermelik gibi duruyor" ifadelerini kullandı.
Zelenski, havaalanından Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na hareket etmeden önce, “Putin’e mesajınız ne olur?” sorusuna, “Buradayım. Bence bu açık bir mesajdır” dedi.
Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenski, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan ve Zelenski'nin Türkiye saatiyle 13.00'te bir araya gelmesi bekleniyor.
12.00 - CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek görüşmesi hakkında açıklama yaptı.
Altun, görüşmeye dair şu bilgileri paylaştı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır.
Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır.
Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır."
11.50 - RUSYA: GÖRÜŞMELER, TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMİYLE GÜNÜN İKİNCİ YARISINDA BAŞLAYACAK
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin İstanbul'da günün ikinci yarısında başlayacağını açıkladı.
Rusya'nın Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, görüşmelerin Türk tarafının girişimiyle günün ikinci yarısına ertelendiğini söyledi.
11.30 - WSJ: UKRAYNA SADECE ATEŞKESİ GÖRÜŞECEK
10.55 - ZELENSKİ, TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ
Ukraynalı bir yetkili, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ankara'ya doğru yola çıktığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.
10.40 - RUSYA: HEYET, CİDDİ BİR ÇALIŞMAYA HAZIR
10.30 - ALMANYA: MASAYA GELMEK İÇİN GEÇ DEĞİL
Antalya'daki NATO toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'ya yaklaşımını yeniden gözden geçirme ve Ukrayna ile İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerinde aktif olarak yer alma çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış için gösterdiği diplomatik çabalara Almanya'nın desteğini dile getiren Wadephul, "Müzakere masasına gelmek için çok geç değil. Bugün Rusya'ya acil çağrımız, durumu yeniden değerlendirmesi, ABD Başkanı'nın girişimini olumlu bir şekilde benimsemesi ve şimdi müzakerelere gelmesidir" dedi.
10.05 - "GÖRÜŞMELER ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK"
Rusya'nın RIA Novosti haber ajansına bilgi veren bilgili bir kaynak, Rusya heyetinin Ukrayna heyetiyle görüşmek üzere İstanbul'a geldiğini teyit ederek görüşmelerin öğleden sonra başlayacağını söyledi. Ajansın kaynağına göre, görüşmelerin öğle yemeğinden sonra başlaması bekleniyor.
09.40 - PESKOV: HER ŞEY İLERLEMEYE BAĞLI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ne kadar süreceğinin ilerlemeye bağlı olacağını söyledi.
TASS’a açıklamalarda bulunan Peskov, görüşmelerin birkaç gün sürüp sürmeme olasılığına atıfla sorulan soruya yanıtında, “Bugün görüşmelerin başlangıcı. Her şey (görüşmelerdeki) ilerlemeye bağlı olacak” diye konuştu.
09.30 - RUBIO: ÇATIŞMAYA ASKERİ BİR ÇÖZÜM YOKRubio, 14 Mayıs akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi.
NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barışa gidecek her türlü mekanizmaya açık olduğunu söyledi. "Önümüzdeki birkaç gün içinde ilerleme kaydedilmesini görmek istiyoruz" diyen Rubio, "Rusya-Ukrayna çatışmasına askeri bir çözüm yok" diye konuştu.
Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da "ABD ve Avrupa, Rusya'nın enerji ve finans sektörlerine yaptırım uygulamaya hazırlanıyor" açıklamasında bulundu. Barrot, Türkiye'deki Rusya-Ukrayna görüşmeleri aracılığıyla "derhal ve koşulsuz" ateşkes beklediğini sözlerine ekledi.
İtalya Başbakanı Antonio Tajani ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e işaret ederek "Putin, olasılıkla yön değiştirmesi için daha fazla ihtiyacı var; ekonomisi savaş hedefli" değerlendirmesinde bulundu.
08.40 - KİEV: SAAT KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ YOKUkrayna-Rusya görüşmelerinin Dolmabahçe'de yapılması bekleniyor.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi yetkilisi Andriy Kovalenko, Türkiye'de bugün Rusya ile yapılması planlanan görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda bir anlaşmaya varılmadığını söyleyerek Rus medyasında çıkan haberleri yalanladı.
Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacağı yönündeki haberler hakkında "Böyle bir planlama yapılmadı ve bu doğru değil" dedi.
Fransa'nın Agence France-Presse (AFP) haber ajansın konuşan Ukraynalı bir yetkili de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, ardından Rusya ile müzakerelere dair "sonraki adımlara" karar vereceğini belirtti.
08.30 - RUS HEYETİ, İSTANBUL'A GELDİRusya, heyette Putin'in olmayacağını açıklamıştı.
Kyiv Independent haber sitesinin Rus Interfax haber ajansından aktardığına göre, Rusya heyetini taşıyan uçak, Ukrayna görüşmelerine katılmak üzere İstanbul’a ulaştı. Rusya'nın Kommersant gazetesi de Rusya heyetini taşıyan uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştığını aktardı. TASS da müzakerelere katılacak Rus heyetinin Türkiye'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Rusya'nın Ifax haber ajansının aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna görüşmelerine dair dün üst düzey bir toplantı yaptı. Kremlin'in açıklamasına göre, dün geç saatlerde yapılan toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kremlin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, istihbarat başkanları ve üst düzey komutanlar katıldı.
08.25 - RUTTE: TOP, RUSYA'NIN SAHASINDANATO Genel Sekreteri, Antalya'daki toplantı öncesi konuştu.
Ukrayna'da barış sağlanması konusunda "ihtiyatlı iyimser" olduğunu belirten Mark Rutte, Ukrayna ile olası barış görüşmelerinde bir sonraki adımı atmanın Rusya'ya kalmış bir durum olduğunu ifade etti. Rutte, "Bir sonraki gerekli adımları attığından emin olmak Ruslara kalmış bir durum" diye konuştu.
Rutte, dün Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelmişti. Sosyal medya platformu X'teki hesabından Ukraynalı bakan ile fotoğrafını paylaşan NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna, adil ve kalıcı barış yolunda çalışırken NATO'nun devam eden desteğine güvenebilir" açıklamasında bulunmuştu. Sybiha, dün Antalya'da ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşmüştü.
LETONYA: BARIŞ İSTEDİĞİKLERİNE DAİR EMARE YOKLetonya Dışişleri Bakanı, Antalya'da açıklamalarda bulundu.
Braze, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı olası başka yaptırımlar konusunda net fikirleri olduğunu ifade etti.
TASS: GÖRÜŞMELER, 10.00'DA BAŞLAYACAKRus basını, görüşmelerin Dolmabahçe'de yapılacağını duyurdu.
Rusya devlet haber ajanslarından TASS’ın görüşmelere aşina bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna konulu görüşmeler bugün Türkiye saatiyle 10.00 sıralarında başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
"Görüşmelerin saat 10.00 civarında Dolmabahçe'de başlaması kuvvetle muhtemel" diyen kaynak, görüşmelerin Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde olacağı bilgisini de verdi.
RUS HEYETİNDE İLGİNÇ DETAY
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i İstanbul’da bekleyeceğini açıklasa da Rusya’nın açıkladığı heyette Putin yer almadı. Zelenski’nin bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelmesi bekleniyor.
Öte yandan, Rusya basınına yansıyan haberlere göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından birkaç hafta sonra, Mart 2022’de İstanbul’daki görüşmelerde Rusya heyetine başkanlık eden isim, bugün yapılacak görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık edecek.
TASS’ın haberine göre, 2022 yılındaki görüşmeler ile aynı şekilde Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Yine aynı şekilde, heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin de yer alacak. Rus heyetinde olacak diğer iki isim ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov olarak açıklandı.
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