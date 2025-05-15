İstanbul'da barış görüşmeleri: Heyetler bugün bir araya gelecek

Rusya-Ukrayna görüşmelerinin Dolmabahçe'de yapılması bekleniyor.

Reuters'ın aktardığına göre, Ukraynalı diplomatik bir kaynak, “Ukraynalılar, Rusların ne söyleyeceğini duymak için İstanbul’a uygun seviyede bir temsilci göndermeyi değelendiriyor” bilgisini verdi. Kaynak, Rusya’nın ciddi görüşme niyeti varsa onlarla iletişim kurulabileceğini ifade etti. Diplomatik kaynak, Rusya heyetinin görüşmeler konusunda herhangi bir ciddi yaklaşım sergilememesi halinde "bunun barış için manalı bir çalışma değil, bir Rus saçmalığı olduğu sonucuna varma haklarının olacağını" söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Ukraynalı üst düzey bir yetkili de bugün içinde Rusya ve Ukrayna arasında bir görüşmenin olmasının hâlâ mümkün olduğuna işaret ederek "Eğer Devlet Başkanı (Volodimir Zelenski) karar verirse, heyet orada olacaktır" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rodion Miroshnik ise Ukrayna'da "olası bir ateşkesi ele almanın sadece çatışmayı çözmek için bir strateji üzerinde fikir birliği sağlanması halinde mümkün olacağını" kaydetti.