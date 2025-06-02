İstanbul'da barış zirvesi: Rusya ve Ukrayna'dan katılacak isimler belli oldu

Ukrayna ve Rusya heyetleri, ateşkes müzakereleri için bugün İstanbul'da masaya oturuyor.

Görüşme Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye-Rusya- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında saat 13.00’te başlaması planlanıyor.

Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılması öngörülüyor.



Rusya heyetinde şu isimler yer alıyor:



Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov.



Ukrayna heyetindeki isimler ise şu şekilde:



Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi.

LAVROV-RUSYA GÖRÜŞMESİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mraco Rubio ile görüşmeler öncesi telefonda görüştü. İki bakan, bugün İstanbul'da yapılacak ateşkes görüşmeleri öncesinde Ukrayna krizinin çözümünü ele aldı.