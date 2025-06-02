İstanbul'da barış zirvesi: Rusya ve Ukrayna'dan katılacak isimler belli oldu
İstanbul Çırağan'da yapılacak Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerine katılacak isimler belli oldu. Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan başkanlık edecek.
Ukrayna ve Rusya heyetleri, ateşkes müzakereleri için bugün İstanbul'da masaya oturuyor.
Görüşme Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye-Rusya- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında saat 13.00’te başlaması planlanıyor.
Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılması öngörülüyor.
Rusya heyetinde şu isimler yer alıyor:
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov.
Ukrayna heyetindeki isimler ise şu şekilde:
Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi.
LAVROV-RUSYA GÖRÜŞMESİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mraco Rubio ile görüşmeler öncesi telefonda görüştü. İki bakan, bugün İstanbul'da yapılacak ateşkes görüşmeleri öncesinde Ukrayna krizinin çözümünü ele aldı.
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