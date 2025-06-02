İstanbul'da barış zirvesi: Rusya ve Ukrayna heyetleri Çırağan'da
İstanbul Çırağan'da yapılacak Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerine katılacak isimler belli oldu. Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan başkanlık edecek.
Ukrayna ve Rusya heyetleri, ateşkes müzakereleri için bugün İstanbul'da masaya oturuyor.
Görüşme Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye-Rusya- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında saat 13.00’te başlaması planlanıyor.
Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılması öngörülüyor.
Rusya heyetinde şu isimler yer alıyor:
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov.
Ukrayna heyetindeki isimler ise şu şekilde:
Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi.
13.00 - TÜM HEYETLER GELDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da toplantının yapılacağı Çırağan'a geldiği belirtildi.
12.15 - ÜÇ AVRUPA ÜLKESİNİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı kapsamında bulundukları İstanbul'da Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle bir araya geldi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi'nin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Kyslytsya ve Bevz, İstanbul'da Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle görüşerek, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı öncesinde pozisyonlarını koordine etti.
Ukrayna heyeti üyeleri, Ukrayna'nın barış çabalarına bağlılığını yinelerken, liderler toplantısı, tam ateşkes ve insani güven artırıcı önlemler gibi gündem maddelerini ayrıntılı olarak ele aldı.
11.30 - TOPLANTI ÖNCESİ KİEV'DEN İLK AÇIKLAMA
Kaynak, Rusya'yı İstanbul görüşmelerinde, "önceki ültimatomları" tekrarlamaktan kaçınmaya çağırdı.
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