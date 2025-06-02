İstanbul'da barış zirvesi: Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı | Fidan ve Zelenski'den açıklama

12.15 - ÜÇ AVRUPA ÜLKESİNİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Ukrayna heyetinin Rusya ile görüşme öncesinde Avrupalı yetkililer ile bir araya geldiğini duyurdu.



Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı kapsamında bulundukları İstanbul'da Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle bir araya geldi.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi'nin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Kyslytsya ve Bevz, İstanbul'da Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle görüşerek, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı öncesinde pozisyonlarını koordine etti.



Ukrayna heyeti üyeleri, Ukrayna'nın barış çabalarına bağlılığını yinelerken, liderler toplantısı, tam ateşkes ve insani güven artırıcı önlemler gibi gündem maddelerini ayrıntılı olarak ele aldı.

