İstanbul'da barış zirvesi: Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı | Fidan ve Zelenski'den açıklama
Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinde kritik toplantı Çırağan Sarayı'nda başladı. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının açılışında konuştu. Zelenski, görüşmeye ilişkin ilk açıklamasını yaptı.
Ukrayna ve Rusya heyetleri, ateşkes müzakereleri için bugün İstanbul'da masaya oturuyor.
Görüşme Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye-Rusya- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında saat 13.00’te başlaması planlanıyor.
Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılması öngörülüyor.
Rusya heyetinde şu isimler yer alıyor:
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov.
Ukrayna heyetindeki isimler ise şu şekilde:
Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi.
15.00 - ZELENSKİ: İSTANBUL'DAN SONUÇ ÇIKMAZSA RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULANMALI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün NATO’nun doğu ve kuzey kanadı müttefikleri ile Litvanya’nın başkenti Vilnius'taki zirveye katıldı.
Zelenski, burada yaptığı açıklamada, İstanbul’daki görüşmelerden hiçbir somut sonuç alınamaması halinde Rusya’ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
Zelenski, "Bu durum, Avrupa Birliği’nin (AB) 18. yaptırım paketi ve ABD’den beklenen ve özellikle Başkan Trump’ın söz verdiği güçlü yaptırımların acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyar" ifadelerini kullandı.
14.45 - HAKAN FİDAN, AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saat 13.00'te başlaması beklenen toplantının açılış konuşmasını yaptı. Fidan, tarafların ilk toplantıda önemli kararlar aldığına dikkat çekti.
ABD'nin görüşmelere olan inancını önemli bulduklarını belirten Fidan, asıl olanın kalıcı bir barışın sağlanması olduğunu belirtti. Fidan, konuşmasında, "Bugünkü toplantıda esir değişimini ileriye taşımayı umuyoruz" dedi.
Tüm dünyanın gözünün İstanbul'daki görüşmede olduğuna dikkat çeken Fidan, heyet başkanları ve üyelerine teşekkürlerini sundu.
13.00 - TÜM HEYETLER GELDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da toplantının yapılacağı Çırağan'a geldiği belirtildi.
12.15 - ÜÇ AVRUPA ÜLKESİNİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı kapsamında bulundukları İstanbul'da Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle bir araya geldi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi'nin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Kyslytsya ve Bevz, İstanbul'da Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle görüşerek, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı öncesinde pozisyonlarını koordine etti.
Ukrayna heyeti üyeleri, Ukrayna'nın barış çabalarına bağlılığını yinelerken, liderler toplantısı, tam ateşkes ve insani güven artırıcı önlemler gibi gündem maddelerini ayrıntılı olarak ele aldı.
11.30 - TOPLANTI ÖNCESİ KİEV'DEN İLK AÇIKLAMA
Kaynak, Rusya'yı İstanbul görüşmelerinde, "önceki ültimatomları" tekrarlamaktan kaçınmaya çağırdı.
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