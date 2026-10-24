İstanbul'da buluşmuşlardı. Sekiz ülkenin dışişleri bakanından "krizlere karşı ortak diyalog" kararı

Sekiz ülkenin dışişleri bakanları, 9. Arabuluculuk Konferansı kapsamında Ortadoğu'daki sıcak çatışmaları, deniz ticaret yollarındaki riskleri ve Karadeniz'deki gerilimi değerlendirmek üzere İstanbul 'da toplandı.

Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, krizlerin çözümü için diplomasi ve müzakere vurgusu öne çıktı.

Türkiye , Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 Grubu ile Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya'nın dışişleri bakanları 23 Ekim'de İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın ev sahipliğindeki temaslar kapsamında taraflar, R4 ve E3 ülkelerine İtalya'nın da eklenmesiyle bu genişletilmiş formatta ilk kez masaya oturdu.

Toplantıda ABD/İsrail-İran çatışması, İsrail-Filistin ihtilafı ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm ihtiyacı kapsamlı biçimde ele alındı.

Bakanlar ayrıca Husi milislerinin Suudi Arabistan Krallığı ve Yemen Hükümeti'ne yönelik saldırılarını kınayan değerlendirmelerde birleşti.

Görüşmelerde seyrüsefer serbestisi ve güvenliği de öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bakanlar; Babülmendep Boğazı, Hürmüz Boğazı ve Karadeniz hattında tırmanan gerilimin uluslararası ticaret ve ekonomi üzerindeki risklerine dikkat çekti.

“DİPLOMATİK ADIMLARA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ortak bildiride bakanlar, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik adımlara katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Açıklamada, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin düşürülmesi yoluyla ele alınmasının acil bir zorunluluk olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde, devam eden tüm çatışmalara müzakereler yoluyla kalıcı çözümler üretilmesinin şart olduğu vurgulandı.

Bakanlar, yeni çatışmaları önlemek ve istikrarı geliştirmek amacıyla söz konusu temas formatını sürdürme kararı aldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DÜN SABAH BAŞLADI

İstanbul'daki diplomasi trafiği dün sabah saatlerinde "Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk" temasıyla düzenlenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı ile başladı.

Ardından Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının katıldığı R4 mekanizması toplantısına geçildi.

Bu ilk oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yer aldı.

Günün son bölümünde ise Avrupa ülkelerinin katılımıyla temaslar genişletildi.

Toplantıya Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani katılarak R4 temsilcileriyle ortak istişare yürüttü.