İstanbul'da Gazze zirvesi

Tam iki yıl süren soykırımın ardından ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in sık sık saldırmaya devam ettiği Gazze'deki son durum bugün İstanbul'da ele alınacak.



Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları Gazze gündemiyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bir araya gelecek.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; bakan Fidan toplantıda Gazze'ye ulaştırılan insani yardımın yetersizliğini vurgulayacak, İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini söyleyecek.

Fidan, Gazze’nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini de gündeme getirecek.



GAZZE'DE ATEŞKES



ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh kentindeki müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanmış, İsrail hükümetinin de onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sık sık çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam edilyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail'in saldırılarında 226 kişi hayatını kaybetti.