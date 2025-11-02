İstanbul'da Gazze zirvesi: 7 ülkenin bakanları geliyor

ABD Başkanı Donald Trump ile eylül ayında, Gazze konulu toplantıya katılan 7 ülkenin dışişleri bakanları, yarın İstanbul'da bir araya gelecek .

Toplantıda ateşkes ile ilgili son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya şu isimler katılacak:

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en Nahyan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman es Sani, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud bin Faysal ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi.

FİDAN, İSRAİL'E BASKI UYGULANMASINI İSTEYECEK

Toplantı Hakan Fidan açılış konuşması ile başlayacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan'ın toplantıda, Gazze'ye giren insani yardımın yetersizliğine vurgu yaparak bu konuda İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca Gazze’nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmesi de öngörülüyor.