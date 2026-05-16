İstanbul'da görüşecekler. Dünya Kupası öncesi FIFA-İran zirvesi

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom’un bugün İstanbul’da İran Futbol Federasyonu yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

Reuters’a konuşan ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Grafstrom’un İran tarafına Dünya Kupası katılımı konusunda “güvence” vermesinin beklendiğini söyledi.

ABD'DE OYNANACAK MAÇLAR TARTIŞMA KONUSU OLDU

İran’ın, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası’ndaki üç grup maçını da ABD’de oynaması planlanıyor.

Ancak ABD ve İsrail’in şubat ayı sonunda İran’a yönelik saldırılarının ardından İran Milli Takımı'nın turnuvaya katılımı konusunda soru işaretleri oluşmuştu.

İran, FIFA'dan maçlarını ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapan Meksika'ya taşımasını istedi, ancak bu talep reddedilmişti.

GÖZLER İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMEDE

Taraflar arasındaki görüşmenin, İran’ın turnuvadaki statüsü ve organizasyona sorunsuz katılımı açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

FIFA’nın İranlı yetkililere vereceği mesajlar, önümüzdeki dönemde Dünya Kupası hazırlıkları açısından belirleyici olabilir.

MİLLİ TAKIM ÖNCE TÜRKİYE'YE SONRA ABD'YE GEÇECEK

İran Milli Futbol Takımı’nın 18 Mayıs’ta Türkiye 'ye geçerek, Antalya'da kampa girmesi planlanıyor. Takımın ABD’ye de Türkiye’den uçması bekleniyor.