İstanbul'da ikinci nükleer tur: İran, Avrupa ile masaya oturdu

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer faaliyetlere ilişkin ikinci görüşmeler İstanbul'da başladı.

İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya gelen heyetler basına kapalı görüşüyor.

Dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katılıyor.

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur görüşmelerini gerçekleştirmeyi kabul etmişti.

Anlaşmanın Avrupa’daki tarafları olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 grubu, 16 Mayıs'ta İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelmişti.

Taraflar, ABD ile İran arasında süren dolaylı müzakerelere paralel olarak temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

İSRAİL SALDIRISI SÜRECİ BÖLDÜ

İran ile ABD müzakere süreci devam ederken İsrail, 13 Haziran'da İran'a saldırı başlattı ve hem ABD hem de Avrupa ile müzakere süreci kesildi.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması (snapback)" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor.

Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

