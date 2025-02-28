İstanbul'da ikinci raunt: Tarihi ABD-Rusya zirvesi dünyanın gündeminde

Rusya heyeti, ABD ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.



Reuters'ın bildirdiğine göre toplantı büyükelçiliklerin açılması üzerine odaklandı. Ukrayna konusu ele alınmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin karşılıklı çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini duyurmuştu.

PUTİN: İLK TEMASLAR UMUT VERİCİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi'nin Moskova'daki merkezinde görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada "ABD yönetimiyle ilk temaslar umut verici" dedi.

"Ortakların pragmatizm göstermeleri ve seleflerinin klişelerini reddetmeleri önemlidir" diyen Putin, şunları ekledi: "Rusya ve ABD işbirliği kurmaya hazır. Ukrayna krizine barışçıl çözümü reddetmiyoruz. Bazı Batılı elitlerin ABD ile diyaloğumuzu baltalamaya çalışacağının farkındayız."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki Rusya-ABD görüşmesinin sorunlarımızı çözmeye yaklaştıracak bir dizi görüşmenin ilki olmasını umuyoruz" ifadesini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ: İKİNCİ TOPLANTI YAPILACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi "27 Şubat İstanbul toplantısı" başlığıyla duyurdu.

Bakanlık Sözcülüğü, toplantıya ilişkin, "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir" dedi.



Açıklamada, ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın, Rus heyetine de Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Bölümü Direktörü Büyükelçi Aleksandr Darchiyev'in başkanlık ettiği belirtildi.



Görüşmede ABD heyetinin, bankacılık hizmetlerine ve sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlere erişimle ilgili endişelerini ve Moskova Büyükelçiliği'nde sürekli ve sürdürülebilir düzeyde personelin görevli bulundurulmasına duyulan ihtiyacı dile getirdiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Müsteşar Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev, belirlenecek tarihte ve yerde, belirlenecek heyet temsilcileriyle yakın bir zamanda aynı konuları ele almak üzere bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantının gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmıştır."



DÜNYA BASINI NASIL GÖRDÜ?

Rus devlet ajansı TASS, "Rusya ve ABD, diplomatik çalışmaların normalleşmesine yönelik adımların ana hatlarını çizdi" başlığını kullandı.



Haberde, şu ayrıntlar aktarıldı: "Belgeye göre ABD tarafı görüşmeler sırasında bankacılık ve sözleşmeli hizmetlere erişimle ilgili endişelerini ve Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinde istikrarlı ve sürdürülebilir personel seviyelerinin sağlanması ihtiyacını dile getirdi."



"Taraflar, tarihi, yeri ve temsiliyeti daha sonra belirlenmek üzere, yakın vadede bu konularda bir takip toplantısı yapılması konusunda mutabık kaldılar."

Muhalif Rus gazetesi The Moscow Times, iki ülkenin diplomatlarının daha önceki sınır dışı edilmelerin ardından normalleşme çalışmalarını başlatmak amacıyla İstanbul'da bir araya geldiğini yazdı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, "İstanbul görüşmelerinde büyükelçilik anlaşmazlıkları ele alındı. Perşembe günkü toplantının gündeminde Ukrayna yok" dedi.

İLK TOPLANTIYI HATIRLATTILAR

Ukrayna gazetesi Kyiv Post, tarihi toplantıyı "İstanbul'da ikinci raunt" başlığıyla aktardı.



Haberde "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek Ukrayna savaşı konusunda Kiev'in katılımı olmadan görüşmelere başlama kararı aldılar" denildi.



Kyiv Post da İstanbul'da daha önce Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirmek için yapılan toplantıyı hatırlattı.

"MEDENİ İLETİŞİME DÖNÜŞ"

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), Rusya ve ABD'nin iki nükleer güç olduğunu belirterek, İstanbul'daki görüşmenin bu ay yapılan ilk toplantı olduğuna değindi.



AP, İstanbul'daki görüşmeye ilişkin "Medeni iletişme dönüş" ifadesini kullandı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, İstanbul'daki görüşmeyi "Rus ve ABD'li diplomatlar ikinci tur görüşmeler için İstanbul'da bir araya geldi" başlığıyla duyurdu.

Le Monde'un Ankara'daki bir ABD Büyükelçiliği yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre, İstanbul'daki görüşmede, iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişini etkileyen konulara odaklanıldı.