İstanbul'da kritik zirve: Zelenski, Trump'ı İstanbul'a davet etti

Ukrayna-Rusya savaşında dönüm noktası olması umut edilen görüşmeler yaklaşırken, tüm dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin zirvede sadece mevkidaşı Rus lider Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı.

Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söyledi.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin ise konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada Rus heyetinin İstanbul'daki görüşmeler için hazırlandığını belirtti.

Açıklamaya göre Rusya'yı Türkiye'deki görüşmelerde kimin temsil edeceği Putin uygun gördüğünde açıklanacak.

Zelenski'nin "Türkiye'de sadece Putin'le görüşeceğim" sözleri ise yorumsuz kaldı.

"SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMEDİĞİNİN İŞARETİ OLACAK"

Ukrayna tarafı ise Kremlin'den sonra yapılan açıklama ile Rusya'nın görüşmelerdeki varlığını değerlendirdi.

Açıklamada, "Putin'in İstanbul'a gelmemesi Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğinin nihai işareti olacaktır." ifadelerine yer verildi.

"PUTİN BENİMLE GÖRÜŞMEKTEN KORKUYOR"

Görüşmelere ancak Putin de orada olursa katılacağını söyleyen Zelenski, Rus liderin kendisiyle yüz yüze görüşmekten korktuğunu da öne sürdü.

Savaşın sona ermesine yönelik ilk adım olarak koşulsuz 30 günlük ateşkes müzakereleri yapılmasını istediğini belirten Zelenski, Putin'in görüşmelerde yer alması gerektiğini, çünkü "Rusya'da her şeyin ona bağlı" olduğunu söyledi.

"O, ateşkes için hazır olduğunu söyleme adımını atarsa, savaşı sonlandırmaya yetecek tüm unsurları tartışmanın yolu açılır. Benimle doğrudan görüşmekten korkuyor."

TRUMP: İSTANBUL'A RUBİO GİDECEK

Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Rusya ile Ukrayna arasında Perşembe yapılması planlanan görüşmeye katılmak için İstanbul'a gelecek.



Kellogg, "Putin’in İstanbul'a gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir." dedi.

Trump suudi Arabistan'da yaptığı konuşmasında İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gideceğini açıkladı.