İstanbul'da ölü bulunan İngiliz istihbarat görevlisinin cenazesi Londra'ya gönderildi

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi tarifeli uçakla Londra'ya gönderildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 11 Kasım'da Karaköy Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağında cesedini bulduğu Le Mesurier'in (48) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan özel bir cenaze aracıyla alındı.

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanına getirilen cenaze, kargo terminalinde bir süre bekletildikten sonra uçağa nakledildi.

Mesurier'in cenazesi, THY'nin tarifeli uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderildi.

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