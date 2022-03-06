İstanbul'da pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü

Haberler - Anadolu Ajansı 06.03.2022 - 15:37
İstanbul Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında temel kazısı yapılan alanın pazar kurulan kısmındaki kaldırımda çökme meydana geldi.
Çökme sırasında pazarcı esnafının malzemelerinin bir kısmı inşaat alanına düştü.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik önlemi alarak inşaat alanının çöken kısmını bariyerlerle kapattı.
İnşaat alanına düşen malzemelerini toplayan esnaf, tezgahlarını yolun bariyerlerle kapatılan kısmına kurdu.
KİEV ŞEHİR SAVAŞINA HAZIRLANIYOR