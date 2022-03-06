İstanbul'da pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü

İstanbul Avcılar'da temel kazısı yapılan inşaatın kenarındaki pazar tezgahlarının bulunduğu kaldırım çöktü.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.03.2022 - 15:37

İstanbul'da pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü

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Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında temel kazısı yapılan alanın pazar kurulan kısmındaki kaldırımda çökme meydana geldi.

Çökme sırasında pazarcı esnafının malzemelerinin bir kısmı inşaat alanına düştü.

İstanbul Avcılar'da pazar yerinde kaldırım çöktü. İstanbul Avcılar'da pazar yerinde kaldırım çöktü.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik önlemi alarak inşaat alanının çöken kısmını bariyerlerle kapattı.

İnşaat alanına düşen malzemelerini toplayan esnaf, tezgahlarını yolun bariyerlerle kapatılan kısmına kurdu.

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