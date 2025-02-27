İstanbul'da tarihi zirve: ABD-Rusya heyetleri bir araya geldi | Moskova'dan umut veren açıklama

Rusya heyeti, ABD ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.



Reuters'ın bildirdiğine göre, görüşmede ikili anlaşmazlıklar ele alınacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin karşılıklı çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini duyurmuştu.



TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş açıklamasında, "Ukrayna ile Rusya arasında savaş sona ermeli. Diplomasi masası mutlaka sürdürülmeli. Biz diyalog için çaba sarf ettik, Rusya - Ukrayna arasında arabulucu olabiliriz" dedi.

MOSKOVA: BİR DİZİ GÖRÜŞMENİN İLKİ OLMASINI UMUYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki Rusya-ABD görüşmesinin sorunlarımızı çözmeye yaklaştıracak bir dizi görüşmenin ilki olmasını umuyoruz" diye konuştu.