İstanbul'daki anlaşma sınırda kaldı: “Ukrayna ölü askerlerini geri almıyor”

Zaporijya Bölgesi Valisi Yevhen Balitskyy, Telegram kanalında Rus tarafının takas için cenazelerini hazırladığı Ukraynalı askerlerin listesini yayınladı. Liste 97 satırdan oluşuyor.

Kommerstant'a göre Balitsky, Ukrayna'nın kayıplarını gizlemek ve yakınlarına tazminat ödememek için ölen askerlerin cesetlerini kabul etmeyi reddettiğine inanıyor.

Balitsky, “Yakınlarının ölülerini bulabilmeleri için kimliği tespit edilen cesetlerin listesini kamuoyuna açıklamaya başlayacağız. Kiev tarafının bu verilere sahip olduğunu biliyoruz, ancak bunlar insanlardan dikkatlice gizleniyor” diye yazdı.

Listede ölen Ukraynalı askerlerin isimleri, kalıntıların bulunduğu torbanın numarası ve muhtemelen askerin ölüm yeri yer alıyor. Aynı zamanda, birkaç satırda isimler eksik ve sadece isim etiketinin numarası yazılmış durumda.

1.212 ASKER CENAZESİ BEKLİYOR

Daha önce, cumhurbaşkanlığı yardımcısı ve Ukrayna ile görüşmelerdeki Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, Rusya'nın 7 Haziran'da Ukrayna ordusunun ölen askerlerinin cesetlerini nakletmeye başladığını söylemişti.

Ancak Medinsky, Ukrayna tarafının cenazelerin kabulünü ve savaş esirlerinin takasını belirsiz bir süre için ertelediğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı ölü askerlere ait 1.212 cesedin takas yerine teslim edildiğini bildirdi.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, cenazelerin geri gönderilmesi için herhangi bir tarihin onaylanmadığını ifade etti.

KARAR İSTANBUL'DA ALINDI

Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen ikinci tur görüşmelerde en genç ve en ağır yaralılar olmak üzere daha fazla esir takası yapılması ve 12 bin askerin naaşlarının teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

İKİ TARAF BİRBİRİNİ SUÇLADI

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı irtibat grubunun Ukrayna sınırında olduğunu belirten Medinsky, Kiev'in, cenazelerin kabulü ve esir takasını beklenmedik şekilde belirsiz bir süreyle ertelediğini açıkladı.

Ukrayna grubunun takas alanına bile gelmediğini belirtti.

Medinsky'nin açıklamasına Kiev'den tepki geldi. Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna, esir takasına ilişkin İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan açıkça tanımlanmış kategorilere göre oluşturulmuş değişim listesini sundu.

Rus tarafı, kararlaştırılan yaklaşıma uymayan farklı listeler sundu. Ukrayna cevabını verdi ve şu anda Rus tarafından bir sonraki adım bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

