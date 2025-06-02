İstanbul'daki barış zirvesi öncesi ABD-Rusya teması

Türkiye'nin bugün ev sahipliği yapacağı Rusya-Ukrayna barış zirvesi öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio telefon görüşmesi yaptı.



"SİYASİ ÇÖZÜM KONUŞULDU"



Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasına göre iki bakan, Ukrayna krizine siyasi çözüm bulma girişimlerini ele aldı.



Lavrov ve Rubio, bugün İstanbul'da yapılacak müzakereler konusunda da karşılıklı görüşlerini paylaştı.



"RUBİO BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ"



Açıklamaya göre Rubio, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demir yolu altyapısına yönelik bombalı saldırıların kurbanları için Lavrov'a başsağlığı diledi.



"GÖRÜŞME RUSYA'NIN TALEBİ ÜZERİNE YAPILDI"



Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da telefon görüşmesinin Rusya'nın talebi üzerine yapıldığını duyurdu.



Açıklamaya göre Rubio, kalıcı barışın sağlanması için taraflar arasında doğrudan görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirtti.



ZİRVE ÇIRAĞAN SARAYI'NDA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin bugün saat 13.00'da Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.

RUS HEYETİ İSTANBUL'A GELDİ

Müzakere görüşmelerine katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti, İstanbul'a geldi.

Moskova yönetimi, kendi barış şartlarını belirlediklerini ancak bunları önceden açıklamayı reddettiklerini duyurmuştu.